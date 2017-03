Redes Sociais de ZH novamente no topo do engajamento 

Ranking

A equipe de Redes Sociais de ZH está novamente na liderança no ranking Torabit. Em fevereiro, o jornal subiu 8%, atingindo 3,19% de média. Em 2016, ZH ficou com os melhores números de engajamento do país, e vem alternando o posto com o Estadão.

O desempenho no Instagram colaborou para a volta à liderança. A taxa média diária nesta rede foi de 6,10%. A melhor entre todos os portais analisados. As fotos de leitores, compartilhadas com a tag #doleitorzh, sempre estão entre as mais curtidas.



