Serviço para o leitor

Carta da Editora

Nos debates sobre comunicação no mundo todo, nos últimos anos, surgiu uma certeza: jornalismo de qualidade, especialmente nos jornais impressos e nos meios digitais, deverá ter serviço de qualidade para o leitor. Além de fornecerem notícias, análises, contextualização dos fatos e opinião, jornalistas devem facilitar a vida do leitor, explicar a ele assuntos intrincados, fazê-lo ganhar tempo.

Com esta certeza, criamos há três meses a Central de Serviços aqui na Redação. Capitaneada pela editora Rosângela Monteiro, com os repórteres Erik Farina e Leandro Rodrigues e a assistente Camilla Pereira, a central tem como missão gerar conteúdos que ajudem o leitor. Em qualquer assunto. Do serviço de cinema publicado diariamente ao estacionamento no jogo de futebol.

De explicações sobre contas inativas do FGTS ao guia do Planeta Atlântida.

Uma grande surpresa para nós, desde a criação da equipe, é a enorme audiência para esses conteúdos. No site de ZH, algumas dessas matérias são campeãs absolutas de acessos. Foi o caso, nesta semana, do FGTS.

– Produzimos 10 reportagens sobre as contas inativas do FGTS. Fomos além de mostrar datas e locais de pagamento, buscando dicas de especialistas para o melhor uso do dinheiro e mostrando os efeitos no comércio da injeção de R$ 420 milhões na economia gaúcha somente no primeiro lote – diz Rosângela.

Outra consequência da criação da Central de Serviços foi a duplicação do número de reportagens intituladas Encare a Crise, do repórter Erik Farina. Em pesquisas diárias que fazemos com nossos assinantes, este conteúdo, especialmente em um momento de crise econômica, torna-se ultravalorizado.

– Nosso propósito – segue Rosângela – é prestar serviço à comunidade cobrindo assuntos de diversas áreas, como educação, finanças pessoais, direitos do trabalhador, Previdência e concursos.

Em grandes eventos e shows, por exemplo, a equipe percorre o local, dias antes, para mostrar em um mapa onde deixar o carro, os estacionamentos que estarão abertos, as linhas de ônibus para chegar mais rápido.

A próxima empreitada é o Imposto de Renda.

– Já mostramos o que fazer para não perder um único real na restituição e fizemos um vídeo (a ser publicado nesta semana) com um auditor fiscal da Receita Federal que tira todas as dúvidas sobre a declaração – promete a editora. – Teremos também uma série sobre o Imposto de Renda 2017, com destaque para um guia que mostra o passo a passo de como fazer a declaração.

E o time da Rosângela não para por aí. Ao se dar conta da grande audiência digital de uma reportagem sobre um leilão de carros do Detran, já surgiu um novo projeto, o de publicar uma agenda dos leilões promovidos pela Receita Federal, Detran, governo do Estado, Caixa etc.

– Quebramos a cabeça para oferecer informação de que o leitor precisa ou que se tornará útil para ele. Nossa missão é, além de informar, entregar informação que faça realmente diferença na vida do leitor – conclui Rosângela.

