Soberanas do Festival do Chopp de Feliz visitam Redação e Gaúcha  /

Festa

As soberanas do Festival do Chopp de Feliz visitaram a Redação integrada de Diário Gaúcho e Zero Hora nesta segunda-feira. O grupo também visitou a Rádio Gaúcha para divulgar uma das festas mais tradicionais do Estado.

Este ano, o evento está completando 50 anos com intensa programação que ocorre nos dois próximos sábados (1 e 8 de abril) na cidade do Vale do Caí. O ingresso pode ser comprado em Porto Alegre e dá direito a um caneco personalizado, chopp, refri e água liberados das 21h às 6h. Excursões ganham desconto especial. Informações pelo telefone (51) 3637-1118 ou no site do Festival.