Um balanço do GDI

No início de dezembro, quando criamos o Grupo de Investigação (GDI), o objetivo era ampliar o número de reportagens investigativas em jornais, rádio e TV da RBS. Exatos três meses depois, na semana em que lançamos mais uma reportagem do GDI, sobre a trajetória de Faustino da Rosa Junior, advogado condenado por falsificar diplomas universitários e que se apresenta como um dos maiores empresários de Ensino Superior no Brasil, faço um balanço do trabalho desse grupo até agora. Formado pelos jornalistas Giovani Grizotti, Fábio Almeida e Jonas Campos (RBS TV), Cid Martins (Rádio Gaúcha), Jeniffer Gularte (Diário Gaúcho), Adriana Irion, Carlos Rollsing, Humberto Trezzi e José Luís Costa (Zero Hora) e pelo editor Carlos Etchichury, o GDI tem como missão investigar o que está errado na sociedade – e cumprir o propósito do Grupo RBS, ¿Informar é Transformar¿. Relembre (e, se perdeu alguma, leia nos links abaixo) as reportagens do GDI.



PERIGO NO PRATO – 5 a 9/12 – Carlos Rollsing, Humberto Trezzi, Fábio Almeida, Jeniffer Gularte e José Luís Costa descobriram que um acordo para melhorar a qualidade dos hortifrutigranjeiros vendidos na Ceasa estava sendo tratado com desleixo. Para conferir o grau de contaminação por agrotóxicos de frutas e verduras comercializadas no local, a reportagem contratou uma análise independente. Os testes mostraram problemas graves em nove dos 20 alimentos da amostra, com contaminações por agentes químicos em níveis acima do permitido ou por pesticidas proibidos ou não autorizados para o tipo de alimento. O MP instaurou inquérito para investigar as denúncias; a Ceasa suspendeu 18 produtores que vendiam produtos contaminados. Eles foram proibidos de atuar por 30 dias; a central passou a usar microfones para transmitir orientações a produtores e vendedores. E anunciou palestras de orientação sobre uso de agrotóxicos.



CERCO AOS NEONAZIS GAÚCHOS – 14/1 – Reportagem de Carlos Rollsing, Cid Martins e Maurício Tonetto mostrou como jovens extremistas gaúchos estão sendo assediados por neonazistas europeus para lutar na Ucrânia. GOLPE DO

WHATSAPP – 12/2 – Giovani Grizotti revelou esquema de falsários que clonavam contas de usuários do aplicativo e solicitavam transferências bancárias a contatos de vítimas, com a ajuda de funcionários de operadoras de telefonia. Após a reportagem, as investigações foram aceleradas.



LEI DOS DESMANCHES – 17/1 – Humberto Trezzi e Fábio Almeida denunciaram a existência de desmanches irregulares na Região Metropolitana, mesmo após legislação sobre o tema. Depois da reportagem, um desmanche privado foi fechado e outro, credenciado ao Detran, foi interditado. Cerca de 250 carros que estavam no local seriam vistoriados.



FRAUDES NAS CARTEIRAS – 5/2 – Giovani Grizotti revelou esquema para evitar que motoristas infratores tenham a Carteira Nacional de Habilitação suspensa por excesso de pontos – os casos triplicaram em sete anos. Durante a investigação jornalística, o Denatran, procurado pelo repórter, determinou que os Detrans aperfeiçoem seus bancos de dados até abril. O objetivo é evitar fraudes como as apresentadas pela reportagem.

RS NA MIRA DA CIA – 18/2 – Rodrigo Lopes e Carlos Rollsing mergulharam em documentos da CIA, tornados públicos pelo Departamento de Estado dos EUA, e mostraram como o serviço secreto americano investigou intelectuais, como Erico Verissimo e Josué Guimarães, e políticos, como Leonel Brizola. A reportagem contou, ainda, que os EUA viam risco de intervenção militar às vésperas das eleições de 1989.Outras reportagens estão sendo preparadas. Aguarde novas publicações do GDI. E, se tiver sugestão ou denúncia, escreva para gdi@gruporbs.com.br. Sua identidade será preservada.



