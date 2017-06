Concurso de ZH que seleciona estudantes anuncia inscrições   /

Primeira Pauta

Com a imagem dos 20 estudantes de Jornalismo que já venceram o Primeira Pauta, ZH anunciou hoje a data de início de inscrições para a seleção 2017 no perfil do Facebook do concurso. Os alunos da graduação do Estado terão de 3 de julho a 20 de agosto para enviar texto para a primeira etapa.

A divulgação do tema de 2017 e o regulamento serão anunciados na superedição de ZH de 24 e 25 de junho.

Saiba quem são os vencedores na história do concurso:

2016: Eduardo Uhlmann (UFPel), Felipe Goldenberg Coelho (UFRGS), Gabriela Vaz Garcia (UFRGS), Joice Caroline da Silva (Unisc) e Larissa Pereira Burchard (Unipampa)

2015: Daniel Rohrig (UPF), Julia Maziero Possa (UPF), Juliano Zarembski (UFRGS), Luiza Faleiro Goulart (Unisc), Yuri dos Reis Falcão (Ulbra)

2014: Júlia Burg (UFRGS), Vitória Lemos (UFRGS), Leonardo Vieceli (Unisinos), Camila Ghisleni (UFRGS) e Vinicius Coimbra (UPF)

2013: Jéssica Rebeca Weber (Feevale)

2012: Camila Faraco (UFPel)

2011: Fabiane Paza (UFSM)

2010: Álvaro Andrade (Ulbra)

2009: Mariana Muller (UFRGS)