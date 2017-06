Investigação na sua rua e além-fronteiras

Carta da Editora

Nesta semana, o GDI — Grupo de Investigação da RBS — apresentou aos leitores duas grandes reportagens. A primeira, de Adriana Irion e Ronaldo Bernardi, denunciou irregularidades na prestação de serviços da Cootravipa, cooperativa que atende à prefeitura de Porto Alegre e que recebeu, nos últimos seis anos, R$ 354 milhões dos cofres públicos. Superfaturamento, serviços não realizados e improdutividade podem ter causado um dano de milhões de reais aos porto-alegrenses. E consequências que afetam a vida de todos os cidadãos da Capital, como os alagamentos desta semana. Durante três meses, a dupla de jornalistas fez campanas, analisou documentos e seguiu funcionários e caminhões para constatar irregularidades variadas — flagraram até frete particular realizado em pleno horário de trabalho, pago pelos contribuintes.

Os repórteres especiais José Luís Costa e Rodrigo Lopes trazem nesta edição a segunda reportagem, publicada no caderno DOC. O Grupo Educacional Facinepe, denunciado pelo GDI da RBS por oferecer certificados de cursos de pós-graduação sem validade para médicos se apresentarem como especialistas, entre outras graves irregularidades, tem um braço na Colômbia. Na reportagem Conexão Medellín-Facinepe, eles revelam que certificação de cirurgia plástica do Facinepe está sendo utilizada por médico de lá — e causando vítimas.

Coloque-se na situação de uma paciente que sonha com uma cirurgia plástica. Ela entra no consultório do médico em Medellín e vê na parede um "certificado de especialização em cirurgia plástica reconstrutiva" obtido no Brasil, terra de Ivo Pitanguy, reconhecida por seus excelentes profissionais nesta especialidade. Sem saber que o certificado pode ser falso e que o Facinepe está enrolado em uma sucessão de irregularidades, a paciente se submete às intervenções cirúrgicas sem medo. Foram 13 vítimas de mutilações em Medellín. Uma delas morreu.

Lançado em dezembro passado, o Grupo de Investigação (GDI) já foi apresentado em seis faculdades de Comunicação do Estado, como um exemplo do jornalismo mais nobre que se possa fazer: aquele que potencialmente salva vidas, corrige falhas do serviço público, provoca as autoridades a tomarem providências para que criminosos sejam punidos e a sociedade se transforme para melhor. Ainda neste mês, o GDI será tema de um seminário promovido pela Associação Nacional de Jornais (ANJ) e participará do Congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji). No painel Spotlight Brasileiro: o Grupo de Investigação da RBS, o editor do grupo, Carlos Etchichury, e os repórteres especiais Humberto Trezzi (ZH), Cid Martins (Rádio Gaúcha) e Jonas Campos (RBS TV) contarão os bastidores do GDI no mais importante encontro de jornalistas investigativos do Brasil.

