Comitiva da 8º Feimate, de Novo Barreiro, visita Redação Integrada de Zero Hora e Diário Gaúcho

O presidente da feira, Volnei Tonello, a rainha Pauline Gerlach, as princesas Vanessa Onci Suppitz e Flávia Bressan, e a primeira-dama Tita Massing Foto: Agência RBS

A comitiva da 8º Feimate, de Novo Barreiro, visitou a Redação Integrada de Zero Hora e Diário Gaúcho nesta quarta-feira (9) para divulgar o evento. A Feira da Indústria, Comércio, Agricultura Familiar, Cultura e da Erva Mate ocorre entre os dias 6 e 10 de setembro no Ginásio da Comunidade São João Batista. Na ocasião, também será comemorado o 25º aniversário de emancipação político-administrativa do município de Novo Barreiro.



A abertura oficial da feira ocorre dia 7 de setembro, às 18h, com show de André e Felipe. Estarão presentes no evento as 13 agroindústrias da região que produzem erva mate e 90 expositores de todo o Estado para comercializar produtos relacionados à agricultura familiar. Quem gosta de chimarrão, poderá participar da mateada e apreciar diversos pratos culinários feitos a partir de erva mate. Além disso, haverá show de bandas gauchescas e sertanejas todos os dias. A entrada é gratuita.

A expectativa da comitiva, formada pela rainha Pauline Gerlach, as princesas Vanessa Suppitz e Flávia Bressan, o presidente da feira, Volnei Tonello, o prefeito, Edinaldo Rossetto, e a primeira-dama, Tita Massing, é receber em torno de 50 mil pessoas na festa. Informações completas sobre a programação podem ser obtidas na página da prefeitura: novobarreiro.rs.gov.br.