O bar da Redação

Carta da Editora

Esses dias, estava subindo as escadas para chegar ao quarto andar do prédio e, lá de baixo, desde o primeiro andar, ouvi gente gritando, falando muito alto, todos ao mesmo tempo, e a balbúrdia era seguida de gargalhadas acima dos decibéis normais. Ao chegar ao quarto andar, entendi tudo: no bar que fica bem na entrada da Redação, vi a cena abaixo. "Os leitores têm que ver este bolicho", pensei. E pedi a um fotógrafo o registro, para contar a vocês sobre a relevância do local para os jornalistas e comunicadores.

É assim. Aqui no prédio, o bar fica bem na entrada da Redação de Zero Hora e Diário Gaúcho. No andar logo abaixo, funcionam as rádios Gaúcha, Atlântida, 102.3 Rádio Light, CBN e Farroupilha. Todo mundo dos dois jornais e das quatro rádios toma café nesse local — são cinco quilos de café passados por dia, sem contar as duas máquinas de café expresso, me informa a simpática Denise Torres Machado, que pacientemente atende a esse bando pela manhã e que sabe de cor exatamente como é o pedido de cada um — o meu café é passado, puro, o David curte um expresso da máquina, a Kelly anda na fase do chá de hibiscos e assim por diante.

Não pensem que é diversão o tempo todo, não, aqui a gente trabalha duro! E o bar também ajuda nos momentos em que colunistas buscam um bom assunto para suas colunas, em que um repórter quer farejar uma pauta inédita, em que um editor, por que não, respira fundo antes de editar uma reportagem mais difícil. Mas o bar é, sim, o momento do encontro, do relax, de fazer amizade e de cultivar a boa relação com colegas que amam jornalismo e entretenimento.



Leia as últimas notícias