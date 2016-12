Disputa pelo IPTU se assemelha a briga de jardim de infância, comenta representante comercial

Prefeitos





A briga entre prefeito atual e prefeito eleito em torno do IPTU mais parece briga de crianças de jardim de infância. A que ponto chegaram nossos políticos. Que vergonha termos que assistir a isso.

João Fernando Krahe

Representante comercial — Porto Alegre

PANELA VAZIA FAZ BARULHO

As riquezas produzidas pelos mais aptos da sociedade — trabalhadores urbanos e rurais — estão concentradas nas mãos de poucos exploradores — empresários, latifundiários, banqueiros, políticos corruptos —, que ficam cada vez mais ricos, enquanto a maioria da população, explorada, está mais pobre e levando a culpa pela crise cíclica do sistema capitalista selvagem. Os trabalhadores que produzem riquezas para a humanidade estão sempre com a panela vazia e a burguesia-vagabundagem, que só sabe explorar, mentir e roubar, está sempre com a panela cheia. Pelo fim do pacote de maldades de Sartori! Pelo fim das reformas previdenciária e trabalhista de Temer. O fim da exploração na humanidade é feita pela mobilização e luta dos trabalhadores do Brasil e do mundo. Vamos iniciar o ano de 2017 com um gigantesco panelaço. Panela vazia fazendo barulho.

Moisés Santo Visentin

Filósofo — Passo Fundo

MEGA SENA

A Mega Sena da Virada paga prêmio de R$ 225 milhões. O ex-governador do Rio, Sergio Cabral, afanou R$ 224 milhões. Um milhão a menos e uma tornozeleira eletrônica a mais, como joia!

Paulo Sérgio Arisi

Jornalista — Porto Alegre

Como fica o cidadão que paga impostos e não recebe nenhum retorno? O antagonismo das posições expressas nos artigos de Zero Hora pelo vice-governador e por um deputado estadual de oposição ao atual governo demonstra a situação em que nos encontramos (ZH, 28/12). Não tem saída! Quem tenta uma solução é, imediatamente, detonado pelo opositor. O contribuinte está cansado do Estado grande e ineficiente. O discurso da oposição é destrutivo e maniqueísta, inalterado nas últimas décadas e, aparentemente, também favorecedor das mazelas financeiras, administrativas e éticas que sofremos. Além do Poder Executivo, os demais poderes corporativistas têm de repartir o ônus. Só querem o bônus! O caixa é único e as fontes são as mesmas. Pessoal, o Estado quebrou!

Paulo de Araújo Carvalho

Médico — Porto Alegre

A reportagem (ZH, 28/12) sobre a licitação para abastecer o avião presidencial para 2017 mostra algo mínimo em relação ao que acontece nos palácios, nas casas oficiais e em outros órgãos governamentais, onde a luxúria e o esbanjamento mostram que nossos eleitos não se importam nem um pouco com quem está pagando por tudo isso.

Léo Vicente Machado da Silva

Representante comercial — Porto Alegre

Levei um choque com a não publicação da programação da TVE (ZH, 29/12)! Sei que foi cortada, mas não seria possível publicar a programação nacional? Sou assídua espectadora, assim como outras pessoas, e ficou um vazio no jornal! Além de não ter a nossa, perdemos a nacional!

Josephina Kern

Professora — Porto Alegre

Estava lendo os comentários no espaço do leitor e me chamou a atenção o comentário do senhor Jayme José de Oliveira (ZH, 28/12). Segundo ele, o dinheiro "dilapidou-se em obras como Itaipu e Transamazônica, etc...". Ora, não precisa ter muito conhecimento para chegarmos à conclusão de que, se não tivéssemos Itaipu, que por sinal foi construída no período dos "malditos militares", muito provavelmente hoje estaríamos vivendo à luz de velas, ou já esqueceu dos apagões que tivemos com Itaipu e tudo? Por outro lado, se não tivéssemos a Transamazônica, que também foi começada no período dos "malditos militares" e depois que eles saíram nada mais foi feito, o que seria da Amazônia? Será que ainda seria nossa? O problema da Previdência é muito fácil de resolver: é só parar de desviar dinheiro para outros fins e fazer com que todos contribuam, ativos e inativos.

Ênio Moreira

Aposentado — Brasília

O nascer do sol na beira da lagoa de Tapes foi registrado pela leitora Katrine Farias Solka Foto: Katrine Farias Solka / Arquivo pessoal

