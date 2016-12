"É por estas e outras que não acreditamos mais nos políticos", escreve produtor rural

PEC dos Poderes





PEC DOS PODERES

Inacreditável que deputados, que representam a população, estejam subordinados a poderes que são a minoria privilegiada no Estado. É por estas e outras que não acreditamos mais nos políticos. Nada pode ser tão justo quanto a divisão da receita, não divisão de orçamentos ilusórios que nunca acontecem. A maioria continuará pagando a festa da minoria privilegiada.

Sérgio Tostes de Escobar

Produtor rural — Porto Alegre

Os deputados que votaram contra a redução de repasses aos demais poderes não disseram de onde o Estado tirará o dinheiro para cumprir as suas reais funções. Trabalham em palácios e sonham com castelos cheios de mordomias e assessores. Falam em democracia, mas agem para manter o status quo. O povo que trabalha duro não sabe mais o que fazer. Abaixo os palácios e castelos e que se implante realmente a República, a coisa pública.

Raul Balestrin Campezatto

Engenheiro civil — Porto Alegre

Os "nobres" deputados não se esforçaram para votar contra as primeiras propostas do pacote do Sartori, mas, quando chegou a hora de votar o cálculo do duodécimo, tiveram o máximo de empenho em garantir e continuar a receber recursos do combalido caixa do governo. Esperavam outra atitude?

Mário Weber

Administrador — São Leopoldo

CORSAN E CAIXAS ELETRÔNICOS

O governo do Estado resolveu gozar com a nossa cara, faz uma propaganda da Corsan em que pede que a população beba água da torneira. E, nos municípios onde não tem, como se faz? A administração incompetente continua. Outra: o secretário da Segurança deu a infeliz ideia de fechar caixas eletrônicos para evitar os assaltos, talvez devesse também fechar postos de gasolina à noite, os ônibus circulariam só durante o dia, e assim o Estado vai afundando.

Milton Juarez Furtado

Auxiliar contábil — Porto Alegre

HOMENAGEM LEGISLATIVA

O que levou o deputado estadual Gabriel Souza (PMDB) a prestar homenagem em plenário com entrega de medalha a Eliseu Padilha, chefe da Casa Civil de Michel Temer, citado na Operação Lava-Jato?

João Guilherme da Cunha Filho

Aposentado — Porto Alegre

PAVIO CURTO

O novo prefeito de Porto Alegre sempre se disse, como se isso fosse uma qualidade, que é um homem de "pavio curto". Vai ter que se conter — ou ser contido —, pois agora não terá mais o manto da imunidade parlamentar a protegê-lo quando perder a serenidade e poderá responder civil e criminalmente como qualquer cidadão, caso ofenda pessoas e instituições.

Felipe Rauen

Aposentado — Porto Alegre

Na coluna Campo Aberto, a jornalista Joana Colussi aborda o tema "A Fepagro e o seu legado" e coloca uma declaração da deputada Zilá Breitenbach (PSDB), presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Pesquisa Agropecuária Gaúcha, que votou a favor da extinção da Fepagro, em que diz: "A frente é em defesa da pesquisa, que pode continuar a ser executada. (...) a Fepagro de hoje não está respondendo às necessidades do Estado" (ZH, 22/12). A deputada perguntou por que a Fepagro não responde às necessidades do Estado? Um órgão essencialmente técnico não pode ficar à mercê de mudanças políticas a cada quatro anos, alterando as linhas de pesquisa. Defender a pesquisa e votar pela extinção da Fepagro é um deboche, um acinte, seria cômico, não fosse o fim trágico. Dentro da crise do Estado, chama atenção que não se cogita em fazer um pacotaço para acabar com sonegação e com benesses fiscais.

Elemar Cassol

Engenheiro agrônomo — Porto Alegre

O articulista de "O Brasil corre perigo" (ZH, 24 e 25/12) deve ter recebido o "aviso". Acordou do profundo sono, porém, aterrissou 50 anos atrás, só faltou dizer que a frota americana se dirige para cá.

Antonio Augusto d'Ávila

Economista — Porto Alegre

O leitor José Nairo da Cunha Ribeiro, cirurgião-dentista de Uruguaiana (ZH, 26/12), postou sua contrariedade pela Brigada Militar bater em cidadão que protestava contra direitos ameaçados, segundo ele. Se fosse só por protestos, concordaria com ele. Acontece que a reação da BM não foi somente por protestos, e sim por bagunças e quebra-quebras. Neste caso, a reação está correta.

Jair Henrique Natorf de Abreu

Aposentado — Porto Alegre

O funcionário público Dolcimar Luiz da Silva clicou o flamboyant na Praça da Bíblia, em Gravataí Foto: Dolcimar Luiz da Silva / Arquivo pessoal

***



