Empresário brinca com a extinção da Assembleia Legislativa

EXTINÇÕES

Considerando a extinção da Fepagro e as alegações da nobre deputada Zilá de que esse órgão não está respondendo às necessidades do Estado (ZH, 22/12), sugiro então que se extinga também a Assembleia Legislativa, pois há muito não vejo nada produtivo, nem melhorias para o Estado e nossa gente! Aí, sim, teríamos uma enorme economia aos cofres públicos, e essa economia poderia ser utilizada para o nosso desenvolvimento.

João Carlos Kopp

Empresário — Bagé

PACOTE DO SARTORI

A toda modificação de uma estrutura precede o temor da perda de espaços conquistados. Entendo a posição dos servidores atingidos pelas medidas do pacote. Embora compreendendo a justeza das manifestações, creio que se trata de um momento especial na reconstrução da governabilidade do Estado. É difícil para um governante tomar medidas geradoras de insatisfação. Sartori assumiu o ônus da impopularidade. A coragem do governador tem que ser saudada, sem se entrar no mérito específico de cada medida adotada, pois o descalabro das finanças públicas precisava ser enfrentado.

Luiz Carlos Varella Prati

Advogado — Guaíba

REFORMA DO ESTADO

Ridícula a posição de membros do Poder Judiciário querendo defender o indefensável. Será que, neste momento de crise extrema, esses senhores, sempre defendendo e aumentando suas vantagens, não perceberam que a fonte secou? Será que nós, população e trabalhadores, precisamos continuar suando sangue para alimentar sua volúpia e ganância monetarista? Ora, senhores, nós, o povo, já viemos de sacrifício sobre sacrifício, e é preciso que esta gente do andar de cima entenda que chegou sua vez também. Acreditavam que viveriam em berço esplêndido para todo o sempre? Ou cada um abre mão de um pouco agora, ou vai piorar.

Orli Fernandes Pfeiff

Empresário — Porto Alegre

FALTA DE TRABALHO

O problema não é falta de segurança, mas falta de trabalho, sem falar na falta de educação e de saúde. Quando bate a fome, não há polícia que funcione. É lógico que só isto não basta. Os políticos têm de parar de roubar, ser mais honestos, ter mais capacidade de gestão e, quando eleitos, que governem para todos, principalmente para os mais necessitados.

Roberto José Martinez

Aposentado — Santa Maria

Quero parabenizar Zero Hora pelas colunas de Rodrigo Lopes sobre política internacional. ZH atinge um patamar mais elevado e um nível de excelência que merece um jornal deste porte.

Gerson Golendziner

Engenheiro — Porto Alegre

Manifesto minha indignação pelo comentário de Marco Pollo Giordani (ZH, 19/12) sobre dom Paulo Evaristo Arns. É muita ignorância manifestar-se contra um defensor da democracia e da vida dos mais fracos. Nunca foi "defensor de terroristas", mas, sim, defensor dos pobres. Sugiro a Marco ler sobre a vida de dom Paulo para não correr o risco de falar da vida alheia com leviandade.

Jacinta Koenig

Assistente social — Porto Alegre

