Aposentada critica propaganda da reforma do Ensino Médio

Educação





PROPAGANDA DO ENSINO MÉDIO

O MEC, veiculando a propaganda da reforma do Ensino Médio, dá impressão de que a educação não está em crise financeira, bastaria mudar a proposta pedagógica para ter um ensino de qualidade. O cenário da educação é grave, a começar pelo salário aviltante dos professores. Somem-se os parcelamentos e a carência de recursos humanos e didáticos nas escolas. O gasto com publicidade não resiste ao mínimo questionamento. É aviltante.

Maria Leda Roberto

Aposentada — Ijuí

IMPOSTOS

No início do ano, o apetite governamental fica mais voraz pela cobrança de impostos. Principalmente no Brasil, onde a carga tributária é uma das maiores do mundo. Por definição, impostos são valores pagos por pessoas físicas e jurídicas e arrecadados pelos governos municipal, estadual e federal e serve para custear os gastos públicos. Ficam as perguntas: temos educação, saúde e segurança de qualidade no Brasil? Há muito tempo, o dinheiro dos contribuintes serve para custear uma máquina estatal obsoleta, paquidérmica, incompetente e corrupta. Em todos os níveis de governos o que mais se vê é a farra do dinheiro público e muito pouco comprometimento com a população e com contribuinte. Algo precisa ser feito! Chega de tantos desmandos!

Augusto César Martins de Oliveira

Coronel da reserva do Exército — Rio Grande

CCS NA ZOOBOTÂNICA

Ao mesmo tempo que o governador extingue fundações do Estado, demitindo os funcionários concursados, com respaldo de deputados, o Diário Oficial de terça-feira publica a contratação de seis CCs em cargos que estavam vagos, para exercerem funções na Fundação Zoobotânica do RS. Coerência, cadê você? É assim que o Estado vai reduzir gastos? Vergonha de ter votado no Sartori!

Elisabete Monlleo Martins da Silva

Jornalista — Porto Alegre

A centralização (citada por David Coimbra em "As cabeças cortadas de Manaus" em Zero Hora de 10/1) vem de 1964, quando os militares queriam controlar tudo. Qualquer município manda dinheiro para Brasília, e quando precisa retorno tem que fazer o beija-mão. Não há democracia, mas algo que se assemelha a uma monarquia absolutista. O segundo fator para o acontecido é a lei penal leniente. Sou totalmente contra presos serem jogados em masmorras medievais e tratados como são. Mas faltam celeridade e firmeza ao Judiciário. Falta principalmente quem diga que o cara é psicopata e não pode ser solto depois de cometer crime hediondo. Ninguém vai ser responsabilizado pelas mortes. Em 2017, faz 10 anos do acidente da TAM. Quatro anos do incêndio da Kiss e milhares de outros casos em que o responsável foi "ninguém".

Vítor Stepansky

Aeronauta — Porto Alegre

A coruja-buraqueira é a modelo da foto em Tramandaí de autoria de Amilton Gazzo Foto: Amilton Gazzo / Arquivo pessoal

