Aposentado lamenta decisão de Temer sobre Secretaria da Juventude

Francisco de Assis Costa Filho





SECRETARIA DA JUVENTUDE

Questionável e lamentável a decisão do presidente Michel Temer de manter Francisco de Assis Costa Filho como titular da Secretaria Nacional da Juventude (sucedendo a Bruno Júlio, falastrão que enalteceu as recentes chacinas nos presídios brasileiros), mesmo denunciado em processo de improbidade administrativa no município maranhense de Pio XII. Cabe questionar: será que, entre os quadros políticos do PMDB e dos demais partidos que dão sustentação ao governo, não haveria alguém com ficha limpa e acima de qualquer suspeita para assumir o cargo? Esse episódio e tantas outras situações semelhantes verificadas nesse curto período de gestão demonstram que Temer tem vacilado muito no campo ético ao submeter-se a pressões políticas e nomear, para cargos relevantes, pessoas com investigações e denúncias em andamento. Daqui a pouco, se não houver uma correção de rota, os milhões de brasileiros que foram às ruas pedir, com razão, o impeachment de Dilma retornarão gritando "Fora, Temer!".

Clovis José Formolo

Aposentado — Porto Alegre

CARNAVAL

O Carnaval é uma festa popular ou um comércio? Na atual conjuntura político-financeira do país, a festa tem de ser comedida. Os governos municipais que não irão auxiliar o Carnaval de 2017 estão agindo certo. O contribuinte não tem condições de patrocinar festas. Se os foliões quiserem festejar, que o façam com recursos próprios e, de preferência, mantendo a devida parcimônia, conforme a origem carnavalesca, sem tanto luxo e ostentações.

Manfred Reitz

Aposentado — Caxias do Sul

Esclarecedor o artigo "Cavalo de Troia", de Marcos Rolim (ZH, 14 e 15/1). Faz uma análise em relação à oferta do governo de um presídio federal no RS. a) Esses presídios foram criados para receber presos perigosos distante dos centros urbanos para isolar lideranças criminais. b) Trará lideranças de grupos como PCC e CV. O risco maior é a contaminação com as facções criminais locais. c) O governo estadual não terá ingerência sobre o presídio, não resolverá a superlotação dos presídios gaúchos. Vai trazer mais problemas para a sociedade. O governador e outros engravatados festejaram o anúncio como uma grande conquista para a sociedade gaúcha. Foi somente demagogia e mediocridade. A entrega das ambulâncias e a oferta do presídio federal foram apenas para preencher a tal agenda positiva do presidente — não eleito — Temer.

Nestor Bassani

Professor — Porto Alegre

"Homem solitário observa alvorecer em Torres¿, escreveu a dona de casa de Porto Alegre Luiza Toyoko Bente sobre sua foto Foto: Luiza Toyoko Bente / Arquivo pessoal

***



