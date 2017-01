Empresário se diz indignado com situação do Brasil

Exemplo





ATÉ QUANDO?

Estou indignado com o que acontece no Brasil. O governo, que deveria dar bom exemplo, nada faz. Os políticos vão à TV pedir sacrifício. Por que não começam por eles? Claro que muito não sabemos, pois os meios de comunicação falam só o que mandam.

Juliano Dalmolin

Empresário — Santana do Livramento

MÁRIO SOARES

Mário Soares viveu para lutar pelo seu povo, referência no combate à ditadura, enfrentando a prisão e um exílio doloroso. Na imensidão de seu ser, acolheu Leonel Brizola e deu fôlego ao líder trabalhista para retornar à sua terra, com a sigla PDT, e lutar pela redemocratização do país. Brizola retornou aclamado após enfrentar um exílio arbitrário e desumano porque encontrou, em Lisboa, o amparo de um homem honrado e virtuoso: Mário Soares. A nação brasileira deve muito de suas conquistas a ele. Quando Brizola nos deixou, o vimos descrevê-lo como "um homem de um só rosto, uma só fé e de uma integridade moral admirável". Hoje, com o coração tomado de esperança, afirmamos que Mário Alberto Nobre Lopes Soares é a referência de tudo aquilo em que acreditamos. O seu exemplo de dignidade, idealismo e justiça está perpetuado em nossas vidas.

Juliana Brizola

Deputada estadual — Porto Alegre

O articulista Antônio Augusto d'Avila, em texto bem embasado na legislação, mostra, sem ideologismo ou comprometimento com esquerda ou direita, os atropelos dos governantes à lei vigente (ZH 5/1). Os órgãos fiscalizadores, controladores e os detentores dos poderes, da força e das leis não interpelam, punem, afastam ou condenam aqueles que causam danos irreversíveis ao país ou aos Estados.

Getúlio Dorneles Fernandes da Silva

Administrador — Porto Alegre

Estou feliz de ver a jornalista Maria Júlia Coutinho na capa da Donna (ZH, 7 e 8/1). Olho e suspiro de satisfação, porque é raro vermos negras e negros bem-sucedidos nos jornais. Como escreveu Patrícia Rocha na carta da editora dessa edição do suplemento, temos que dar mais visibilidade aos bons exemplos. Afinal, nós, negros, também consumimos, e nossos ancestrais também ajudaram a construir este país, independentemente da forma como chegaram aqui. Enfim, todos ganhamos com a inclusão, pois propicia igualdade de oportunidades, melhora nossa autoestima, e o resultado será uma sociedade mais justa e pacífica.

Marlise Pontes Freitas

Cirurgiã-dentista — Porto Alegre

Trabalho com o Uber há nove meses. No geral, estou satisfeito porque tudo o que foi acordado entre a empresa e os motoristas sempre foi cumprido. Obtive resposta em todas as reclamações que eu repassei. Quando pedi ressarcimento, a companhia me ressarciu. Entrei já sabendo dos valores que ela cobra. Se o motorista não quer aceitar dinheiro, que não entre na Uber. Acho que, na reportagem "Usuários e Uber: crise no relacionamento" (ZH, 9/1), faltou a opinião dos usuários e motoristas satisfeitos com o serviço.

Jerônimo Martins

Motorista — Porto Alegre

Wagner Azambuja tirou a foto em Osório para registrar o ¿amanhecer na cidade dos bons ventos¿ Foto: Wagner Azambuja / Arquivo pessoal

***



Leia outras manifestações de leitores

se este espaço para falar com a seção Leitor, publicada diariamente

Fale com a gente usando o e-mail (leitor@zerohora.com.br). Aborde os temas mais relevantes do cotidiano ou escreva sobre Zero Hora. Os comentários devem ser acompanhados de nome, profissão e a cidade onde mora. ZH reserva-se o direito de selecionar os comentários e resumi-los para publicação, também ujeita às limitações de espaço na página impressa.

Envie sua notícia: os leitores podem colaborar com Zero Hora enviando notícias e fotos de fatos relevantes. Após a apuração dos dados, seu texto ou imagem poderá ser publicada.

Veja sua foto no jornal: envie sua imagem pelo email leitor@zerohora.com.br ou poste a foto no seu perfil do Instagram com a hasgtag #doleitorzh.

Siga ZH no Facebook

Conheça o Clube do Assinante

Editado por: Rafaela Ely – 3218-4317