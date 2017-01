Leitores divergem sobre investimento de verba pública no Carnaval

Crise





Como rico não vai a Carnaval de pobre, acha que o poder público não deve apoiar esse evento tão importante para a massa trabalhadora e até mesmo para o turismo.

Osvaldo Padilha

Advogado – Porto Alegre

Parabéns, prefeito Marchezan, por não liberar dinheiro para o Carnaval. Quero deixar claro que não sou contra o Carnaval, mas, quando existe crise, sempre há outras prioridades para um gestor atender. Crise não se resolve com festas. O bom gestor olha na frente e tem o dever de zelar pela coisa pública, gastar naquilo que é mais necessário, atendendo à coletividade como um todo. Prefeito sério diz e faz, não fica enxugando gelo. Caso contrário, vai gastar em notas de pesar e lenços para enxugar as lágrimas das famílias marcadas pela violência e pela má aplicação do dinheiro público.

Lauro Mainardi

Ex-prefeito – Candelária

Sobre a coluna "Ó, de casa", de Carpinejar (ZH, 10/1), uma palavra: Saudade! Lembro que na 5ª série minha mãe me deu uma lata de lápis de cor importados! Com tons que não havia nas outras!

Yasmine Keller

Bancária – Porto Alegre

Não posso deixar de opinar sobre o artigo "Ambulâncias e presídios", de Jefferson Piva (ZH, 12/1). Concordo com suas colocações. Só sairemos do subdesenvolvimento quando as decisões forem embasadas em tecnologia e na ciência. Só o conhecimento e a ética levam à evolução humana e social verdadeiras. Decisões simplórias e oportunistas tomadas por políticos mal preparados nos levaram ao que estamos vivendo, o quase caos! Parabéns!

Lina Aparecida Zardo

Médica – Porto Alegre

Mas é muita calhordice escrever um editorial como "Crise da saúde" (ZH, 13/1) depois do apoio à PEC 55. Não têm vergonha? Acham que não serão responsabilizados pelo que acontecer no país?

Maria Inês Azambuja

Médica – Porto Alegre

Sempre que posso, leio as colunas de Rosane de Oliveira, corajosa e verdadeira. Parabéns. Toda vez que se mexe com os príncipes do sistema (Judiciário, TCE, Legislativo), eles saltam. Para que a "ajuda" de aluguel (citada em Zero Hora de 13/1)? São favorecidos, criaram ao longo das décadas um sistema/Estado só deles. Agem, literalmente, cada um por si.

Julio Cezar Sost

Aposentado – Campo Bom

