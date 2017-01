Motorista sugere construção de prisão em local sem sinal de telefone

Presídio federal





PRESÍDIO FEDERAL

Agora querem construir um presídio federal no Rio Grande do Sul. Falta decidir em qual município será. Uma coisa que eu gostaria de saber é por que, em vez de colocar bloqueadores de celular, não construí-lo em um lugar onde não tem sinal? Quem viaja pelo interior do Estado sabe que em muitos lugares não tem sinal nenhum.

Airton Maciel

Motorista – Taquara

BRASILEIRA TRAFICANTE

Enquanto que no Brasil os chefes de quadrilhas executam, degolam e esquartejam dentro e fora das cadeias, a brasileira presa nas Filipinas pode ser condenada à morte. Nossas fronteiras continuam permeáveis à entrada de drogas e armamento. Bem que nossa Justiça deveria fazer um estágio com governos da Indonésia e das Filipinas.

Ramiro Nunes de Almeida Filho

Diretor comercial – Porto Alegre



Achei genial a charge do Iotti em que o PCC se apresenta e cumprimenta o seu concorrente, o PMDB (ZH, 14 e 15/1). A charge inteligente representa um discurso, às vezes muito mais proveitoso, do que mil palavras.

Carol Majewski

Advogado — Porto Alegre

Um mal-estar enorme correu pela espinha ao ver a foto da capa de Zero Hora de segunda-feira (ZH, 16/1). O que fizemos com nossa sociedade? Me reportou aos campos de extermínio na Europa dos anos 40.

Iulmar Tegoni

Empresário — Porto Alegre

A crônica do meu colega de formação Denis Rosenfield é de estarrecer (ZH, 17/1). Como pode colocar nos Direitos Humanos e na mídia sensacionalista a culpa pelas chacinas nos presídios? Mesmo que tenham estes influência pela exploração do ocorrido, eximir o governo, a sociedade organizada e a mídia não sensacionalista que se cala não aponta os responsáveis por esta forma de violência que infesta o país. Com o diploma de Filosofia, poderia ter aprendido que é preciso partir das causas da situação problemática e não do que a complica quando as consequências já ocorreram por descaso ou incompetência. Vão construir presídios? Quando ficarem prontos, metade da população carcerária terá sido vitimada, a não ser que o perdão das dívidas das empresas de telefonia não ocorra e o montante devido seja aplicado nas carências do Brasil.

Vera Maria Leo Miotto

Aposentada — Porto Alegre

