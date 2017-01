Parcelamento de salários incomoda aposentado

Poder Executivo





PARCELAMENTO DOS SALÁRIOS

Às vezes, a verdade incomoda. É difícil entender por que o parcelamento dos salários fica restrito ao Poder Executivo. Como entender a atitude do Exmo. Sr. Governador, responsável pelos pagamentos? Os outros poderes estão quietinhos, não falam nada. Quando chegar a hora de votar, espero que o povo fique também bem quietinho, não vote em nenhum deputado, seja de que partido for. Quanto ao Poder Judiciário (por sinal, o mais bem pago), prefiro guardar silêncio.

José Leiria Fraga

Aposentado — Porto Alegre

JAYME COPSTEIN

A tristeza que me acomete é a partida do Jayme Copstein, ser humano completo que nos proporcionou tudo de positivo, com quem não convivi, mas que todas as noites me transformou num assíduo ouvinte do programa Gaúcha na Madrugada. Aquela bela voz rouca acompanhada de ensinamento nos deixa, mas também deixa um legado de verdades que só ele conseguia transmitir.

Mario Roberto Dal Zot Flôres

Engenheiro mecânico — Porto Alegre

PRESÍDIOS NO BRASIL

Por que não usar os quartéis como presídios, os próprios militares como agentes penitenciários? Assim, teríamos a segurança a que temos direito. Eles deveriam procurar recuperar os presos, que também são filhos de Deus, oferecendo-lhes cursos técnicos, para que, quando saírem, tenham uma profissão e possam ser inseridos na sociedade.

Ana Vicentina Inhoque

Professora — Gravataí

Não existe um "sistema penitenciário" no Brasil, mas uma execução penal sob a supervisão do Judiciário, fiscalização do MP, zeladoria da Defensoria Pública e administração de um Departamento Penitenciário. Por que esses poderes não exercem seus deveres apurando a responsabilidade pelas irregularidades e ilicitudes cometidas no ambiente prisional que impedem a finalidade da pena e os objetivos de reeducar, ressocializar e reintegrar?

Jorge Bengochea

Coronel da reserva da BM — Porto Alegre

SOBRE O CARNAVAL

Parabéns aos prefeitos que não irão liberar dinheiro para a realização do Carnaval. Seria um absurdo retirar verbas públicas e bancar o lazer momentâneo de uma parcela da sociedade.

Brenner Schefer Ribeiro

Estudante — Erechim

O "choque de legalidade" sugerido em artigo pelo deputado federal Carlos Marun (ZH, 14 e 15/1), que, em síntese simplória, exige que a Operação Lava-Jato atue nos "limites da literalidade da lei", repete a tese de defesa de seu inspirador Eduardo Cunha, quando sustentou que não mantinha conta bancária no Exterior, mas sim, "trustes". Observada a "literalidade", Cunha continuaria solto.

Jayme Eduardo Machado

Advogado — Porto Alegre

O assinante de ZH Telmo Persival de Almeida, de Candelária, fotografou o anoitecer em sua cidade Foto: Telmo Persival de Almeida / Arquivo pessoal

