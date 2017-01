Pet é roubada em Porto Alegre

Leitor repórter





Malu, de 11 meses, foi levada por por homem vestido de preto e vermelho Foto: Maristela Tisot / Arquivo pessoal

— Entrega a cachorra!

Ao ouvir essa ordem de um desconhecido, na manhã da última quinta-feira, a leitora Maristela Tisott sobressaltou-se. Ela passeava com a Shih Tzu Malu, de 11 meses, no bairro Petrópolis, nas proximidades da Igreja Nossa Senhora da Paz. Mas o homem vestido de preto e vermelho, com uma mochila nas costas, não estava brincando. Era mesmo um assalto. Quando ele se afastou levando a cachorrinha, dona Maristela foi atrás e tentou convencê-lo a desistir. Aí o assaltante ficou ainda mais agressivo:

— Cala a boca ou te dou um tiro na testa!

Os vizinhos ainda viram quando o ladrão de pet apressou o passo e fugiu. Restou à família Tisot registrar um boletim de ocorrência online e espalhar mensagens na internet para tentar recuperar a cadelinha de estimação. Dona Maristela também fez questão de deixar esse registro em ZH, como alerta aos proprietários de pets sobre essa nova modalidade de assalto.