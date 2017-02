A arte de salva-vidas nas areias de Capão da Canoa 

Foto do leitor





"Quanto tempo dura a arte dos salva-vidas?", pergunta a artesã Maria Inês Duarte sobre a foto que enviou da praia de Capão da Canoa Foto: Maria Inês Duarte / Arquivo Pessoal

Muito boa a coluna de Fabrício Carpinejar ¿O beijo na boca¿ (ZH, 4 e 5/2). Nós, os casados há muitos anos, esquecemos no dia a dia o mínimo que deve ser feito para a manutenção de um grande amor. O colunista abordou um assunto do maior interesse para a grande maioria de pessoas e casais e de forma muito simples. Merece os parabéns!

Theo Germano

Administrador de empresas – Porto Alegre



Dois jornalistas, um mesmo assunto: o Banrisul. Duas visões, um mesmo dilema. Nos textos de Marta Sfredo e Flávio Tavares (ZH, 4 e 5/2), não há como não perceber a diferença nas palavras escritas e em suas intenções. O assunto é sério, envolve um Estado, sua população, clientes, colaboradores, familiares, uma identidade própria e compartilhada.

Quase tudo é contraditório, mas lembremos de que somos nós, os gaúchos, que exercemos o papel de juízes: desde o voto na urna à fiscalização pública e à ética privada. Espero que não esqueçamos quem somos, ainda que o medo assombre o discernimento. Esse é um tema atual e global, e nós – povo gaúcho – sempre estivemos à frente de nosso tempo.

Luciana D. Oliveira

Bancária – São José do Ouro



Flávio Tavares: Sentados num banco...

Marta Sfredo: Quais são os riscos das opções do Banrisul pré-privatização



A respeito do excelente artigo do colunista Luiz Antônio Araujo, ¿Oportunidade ímpar¿ (ZH, 3/2), penso que as disputas entre os EUA e os países europeus parecem ¿discussão de prostitutas sobre virgindade¿. É briga entre bandidos. A história dos grandes países é a história da exploração dos mais fortes sobre os mais fracos. Ficaram ricos rapinando os outros países. A hipocrisia e o cinismo não têm limites nesta crônica de horrores que é a história da humanidade.

Paulo Sérgio Arisi

Jornalista – Porto Alegre







***



