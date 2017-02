Aposentada se preocupa com situação no Espírito Santo

Segurança





ESPÍRITO SANTO E SUA CRISE

Estou um pouco preocupada com o que está acontecendo na capital do Espírito Santo e que poderia ser um rastilho de pólvora e atingir outros Estados, tendo em vista a atitude do comandante da PM que aprovou a greve, talvez pelos baixos salários, pelas mortes de policiais e pelos maus exemplos de atropelos às leis no país. Dizem que os bons exemplos são a melhor forma de educar e que os maus, ao contrário, deseducam. Os governantes estão exagerando e água mole em pedra dura tanto bate até que, de repente, pode furar. Algo tem que ser feito urgentemente, pois, como diz a bela canção, "não dá mais pra segurar, explode coração".

Vera Maria Leo Miotto

Aposentada — Porto Alegre

ONDE ESTÃO?

E os defensores da moralidade, contra a corrupção e a favor do golpe onde estão? Devem estar petrificados com a nomeação de Moreira Franco, de Alexandre de Moraes e de Edison Lobão. Espero encontrá-los na Mostardeiro, no acampamento para a limpeza do Brasil.

Adair Luiz Stefanello Busato

Professor — Porto Alegre

RAPOSAS CUIDANDO DOS GALINHEIROS

Temer, Jucá, Renan e outros da cúpula do Planalto são investigados pela Lava-Jato. Moreira Franco é promovido a ministro, Alexandre Moraes é indicado para a vaga de Teori, Edison Lobão, investigado, vai presidir a CCJ. Cezar Schirmer, prefeito de Santa Maria na época da tragédia da Kiss, é o secretário de Segurança Pública do Estado. Nunca se viu tanta raposa cuidando dos galinheiros!

João Carlos Stona Heberle

Médico — Cruz Alta

Discordo do psicanalista Mário Corso quando ele diz, na matéria sobre os saques no Espírito Santo (ZH, 8/2), que na ausência de policiamento "as pessoas perderam o freio moral". Ora, esses saques mostram que as pessoas nunca tiveram freio moral, apenas vivem sob um "freio policial".

José Agustoni

Engenheiro — Porto Alegre

Sempre gostei das colunas escritas por David Coimbra. Porém, ultimamente, tenho evitado os textos do jornalista. Concordo plenamente com o comentário do leitor Vinicius Gonçalves (ZH, 8/2).

Maria Coch

Aposentada — Rio Grande

A noite em Bento Gonçalves rendeu essa imagem do diretor de criação Juarez Jr. da Silva. ¿Tratava-se de um céu limpo e com apenas essa nuvem (nervosa). Nem houve chuva¿, escreveu ele. Foto: Juarez Jr. da Silva / Arquivo pessoal

***



Leia outras manifestações de leitores



Use este espaço para falar com a seção Leitor, publicada diariamente

Fale com a gente usando o e-mail (leitor@zerohora.com.br). Aborde os temas mais relevantes do cotidiano ou escreva sobre Zero Hora. Os comentários devem ser acompanhados de nome, profissão e a cidade onde mora. ZH reserva-se o direito de selecionar os comentários e resumi-los para publicação, também ujeita às limitações de espaço na página impressa.

Envie sua notícia: os leitores podem colaborar com Zero Hora enviando notícias e fotos de fatos relevantes. Após a apuração dos dados, seu texto ou imagem poderá ser publicada.

Veja sua foto no jornal: envie sua imagem pelo email leitor@zerohora.com.br ou poste a foto no seu perfil do Instagram com a hasgtag #doleitorzh.

Siga ZH no Facebook

Conheça o Clube do Assinante

Editado por: Rafaela Ely – 3218-4317