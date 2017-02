Classificados ZH impresso surpreende leitor 

Resultado imediato





Desejo expressar minha satisfação com a eficiência dos classificados impressos, pois tentei alugar um apartamento anunciando em meios digitais por um mês e não tive resultado. Bastou anunciar em ZH Classificados para ter diversos retornos, alugando em seguida e ainda tendo de suspender o último anúncio programado.



José Ronaldo Leite Silva

Aposentado – Porto Alegre



Ainda existem pais assim como Piangers, capazes de recusar propostas de trabalho para desfrutarem da companhia dos filhos, capazes de acreditar que a melhor escola não é a mais cara, mas aquela que investe nas potencialidades individuais. Na crônica – especialíssima – (ZH, 18 e 19/2) ele resume o segredo da felicidade infantil: a presença, o exemplo e o amor dos pais. Um exemplo a ser seguido.

Tania Barreiro

Jornalista – Porto Alegre



PRF responde ao leitor

Em resposta à nota publicada pelo leitor Edson Mendes, a PRF informa que os radares são operados de forma que os policiais tenham segurança, mas também fiquem visíveis aos condutores, conforme a Resolução 396/2011 do Contran e o Art. 90 do CTB. Vale ressaltar, ainda, que os aparelhos são colocados nos locais com maior índice de acidentalidade.

O objetivo da PRF será sempre a diminuição do número de acidentes e a preservação da vida de todos que utilizam as rodovias. Em 2016, a fiscalização com radares foi fundamental para a redução de 10% no número de acidentes e de 12% no número de mortes nas rodovias federais gaúchas com relação a 2015.

Dimitrius Franco

Comunicação Social da PRF - Porto Alegre

Judiciário



É urgente que os ministros do STF desembarquem de sua ¿nave¿ e saiam de sua ¿redoma¿, para enxergar a realidade aqui no nosso Brasil. Não basta o ¿salário¿ dos presos, agora decidem por indenização. Será que esses senhores, de vasto saber, conhecem as condições de nossos hospitais públicos?

Flavio da Rosa

Aposentado – São Leopoldo



Não vale a pena ver de novoO que esperar de um secretário de segurança que nada fez pelas vítimas da Kiss. Ninguém ainda foi responsabilizado. Estamos vulneráveis à violência.

Paulo Alexandre Rodrigues Lara

Administrador – Santa Maria



