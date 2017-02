Coluna "O silêncio das panelas" repercute entre leitores

Sobre ZH





Li a indignação de Rosane de Oliveira em O silêncio das Panelas (ZH, 17/2) e acredito que faltou a causa principal de as panelas serem devolvidas aos armários das cozinhas ou aos fogões. Não foi a corrupção (ou somente ela) que levou aos panelaços. Foi o anti-petismo. Por isso, não vão mais às ruas, não batem mais panelas. A missão foi cumprida.



Airton Fischmann

Médico – Porto Alegre



As panelas soaram no caso Dilma, porque a mídia fez maior escarcéu do que agora, e porque rolou muito dinheiro para os organizadores dos movimentos, aliando a um inconformismo crescente com a política e postura do PT, partido que surgiu para mudar este status quo. Os que estimulam os panelaços, me parecem estar coniventes com o que está acontecendo. O povo que realmente vai sofrer com o resultado do que está acontecendo não tem comida, quanto mais panelas.

Telmo Cé Moesch

Geólogo - Porto Alegre

Rosane de Oliveira: o silêncio das panelas



Sou assinante de ZH e sempre leio com atenção a coluna Política + de Rosane de Oliveira. Causou-me surpresa a coluna sobre os ditos panelaços. Sendo a colunista pessoa especialista nesse tipo de análise, conhecedora da cena política brasileira, concordará comigo que a ausência dos paneleiros se deve básicamente ao fato de que a motivação daquele então foi superada, eis que a finalidade, na época, era destituir a presidente Dilma e acabar com o PT ( isso muito ouvi de amigos meus da chamada direita coxinha).

Veja que nem a FIESP com seu pato amarelo dá sinais de protesto. O fenômeno para mim que não sou psicanalista, mas leio um pouco sempre, tem explicação em Freud: o objeto da revolta, da ira, está morto e os desejos de morte/vingança satisfeitos. Quanto à ação das mídias, especialmente jornais e TVs, hoje engajadas meio-envergonhadas no projeto da Ponte para o Futuro, não se sentem confortáveis para altos protestos pois são, afinal, beneficiárias das políticas do atual governo. Como bom petista e eleitor futuro de Lula em 2018, concluo com um brado: FORA TEMER.

Jacyr Carvalho Goulart

Bancário aposentado - Porto Alegre



Acredito que o silêncio seja rompido, quando vários movimentos e pessoas trabalhadoras que não aguentam mais a degeneração da classe política irão se manifestar.

Luiz Carlos Brasiliano Ferreira

Médico - Porto Alegre



Rosane de Oliveira voltou de férias inconformada. Assestou suas baterias de fogo contra Temer, na coluna o Silêncio das Panelas. Só faltou repetir o novo mantra petista: "Fora Temer", na tentativa de parecer isenta.Quem não está dormindo direito é ela, inconformada com os panelaços que afastaram Dilma e Lula que ela tanto admira. Minha panela está de prontidão, esperando 2018, para sepultar para sempre a dupla diabólica.

Carlos Augusto Fernandes dos Santos

Aposentado - Xangri-lá







***



Leia outras manifestações de leitores



Use este espaço para falar com a seção Leitor, publicada diariamente

Fale com a gente usando o e-mail (leitor@zerohora.com.br). Aborde os temas mais relevantes do cotidiano ou escreva sobre Zero Hora. Os comentários devem ser acompanhados de nome, profissão e a cidade onde mora. ZH reserva-se o direito de selecionar os comentários e resumi-los para publicação, também ujeita às limitações de espaço na página impressa.

Envie sua notícia: os leitores podem colaborar com Zero Hora enviando notícias e fotos de fatos relevantes. Após a apuração dos dados, seu texto ou imagem poderá ser publicada.

Veja sua foto no jornal: envie sua imagem pelo email leitor@zerohora.com.br ou poste a foto no seu perfil do Instagram com a hasgtag #doleitorzh.

Siga ZH no Facebook

Conheça o Clube do Assinante

Editado por: Rafaela Ely – 3218-4317