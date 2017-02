Discurso de Lula em velório de Marisa na crítica de leitores

Política





Realmente, não esperava que o ex-presidente Lula tratasse de política em um momento tão delicado, como o velório de sua esposa. Além de sua mulher, dona Marisa Letícia foi sua parceira. Ela merecia respeito. Um velório é a última homenagem que se faz a uma pessoa. Não foi o que vi e ouvi. Ouvi um discurso político frio, calculado e oportunista.

Kelli Pedroso

Escritora - Porto Alegre



Dona Marisa Letícia costurou a primeira bandeira do PT, primeira das que foram levadas nos ombros dos adeptos cheios de sonhos por um novo Brasil, aos parques e jardins públicos, nas manhãs de domingo. Mas o ideal se corrompeu na prática da política. Foi-se a dama do PT, foram-se as bandeiras nos ombros. Acabaram os sonhos, substituídos pela decepção, que não é veneno, mas também pode matar.

Ismael Façanha

Advogado – Porto Alegre



Ressocialização

Em São Paulo, presas em regime semiaberto estão construindo, consertando, pintando e arrumando salas de escolas públicas. Trata-se de um bom projeto de ressocialização. Espero que o mesmo seja copiado por todos os governos estaduais. Também penso que seja necessário criar mais penitenciárias agrícolas. O que não pode continuar são as atuais penitenciárias medievais, escolas do crime, como a de Porto Alegre e tantas outras. O trabalho e a aprendizagem são as melhores formas de construção da cidadania.

Raul J.M. Machado

Professor – Porto Alegre



Previdência

A reforma da Previdência é indispensável. Porém, para obter o apoio da população, o governo precisa deixar claro o quanto de sacrifício cada um fará. Os três poderes e também os militares devem estar incluídos. Além de isonômica, tal atitude conquistará a opinião pública e o apoio à sua aprovação.

Lúcia Tostes Mottin

Dentista – Porto Alegre







