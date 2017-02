Empresário critica pouco o uso da energia eólica no Estado

Comentários





Se o Estado aproveitasse todo o potencial eólico que tem, conseguiria, sozinho, gerar energia equivalente a três Itaipus. Mas faz bem o sr. Sartori em relegar ao esquecimento essa geração que traria empregos, impostos e progresso. Afinal, somente países falidos e burros como EUA, China e Alemanha insistem e investem pesado nessa tecnologia. Parabéns ao governador e ao secretário de Minas e Energia.

Lauro Becker

Empresário – Porto Alegre



Justiça

Fico triste ao ver a Justiça, representada pelos juízes Paulo Irion e Sonáli Zluhan, defendendo delinquentes, enquanto cidadãos de bem aguardam de maneira desumana atendimento no SUS. Estes juízes deveriam trabalhar para reduzir a população carcerária no futuro, permitindo no presente mais saúde e educação para o povo brasileiro.

Fabiano Pinto

Economista – Porto Alegre







A coluna de Marta Gleich (ZH, 25 e 26/2) é elucidativa sobre a ignorância ou má-fé de leitores que em tudo querem ver ideologia. Na verdade, desejam atacar o jornalismo livre e não sabem como fazê-lo. Metem os pés pelas mãos. O leitor mostra não saber diferenciar linha editorial e opinião de cronistas. A primeira vem expressa nos editoriais, e é mesmo interessante e legítimo que venha, pois um jornal ao manifestar sua opinião o faz por meio dos editoriais. O cronista, por sua vez, expressa opiniões, que podem coincidir ou não com a dos editoriais, não importa, mas é a opinião do colunista manifestada livremente. No caso do Paulo Germano, o faz com muita lucidez e, sobretudo, coragem.

Paulo Roberto Chedid

Servidor público federal – Porto Alegre



Lendo Verissimo (ZH, 25 e 26/2), lembrei. E se tivessem levado Lula a uma consulta com Freud?

Marino Ferrari

Aposentado – Porto Alegre



