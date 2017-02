Leitor reclama de sinaleira lenta na Capital

Trânsito





Entra prefeito, sai prefeito e o trânsito de Porto Alegre continua péssimo. Todos os dias, levo 20 minutos para andar uma quadra: da Rua Jerônimo de Ornelas até o cruzamento da Ramiro Barcelos com a Protásio Alves. E por que isso acontece? Alguém inventou que a prioridade no cruzamento era de quem vinha pela Osvaldo Aranha e seguia pela Protásio ou o contrário. Quando o semáforo abre para quem está na Ramiro, no máximo três carros conseguem atravessar. Haja paciência!

José Eduardo Handel

Servidor público federal – Porto Alegre

Carnaval



Pelo visto, até a música de Carnaval será ideologizada. Neste sentido, a canção do Tim Maia Vale Tudo também deveria ser banida.

Ricardo Preger

Médico - Porto Alegre



O prefeito Marchezan fez a entrega da chave da cidade ao Rei Momo Maurício Melo em evento na prefeitura. Me senti gratificada em poder desfrutar o momento. Carnaval é participação, alegria, saúde, felicidade. Um grande Carnaval para todos.

Maria Dorfman

Professora – Porto Alegre

Pelo menos duas vezes, li em ZH sobre o evento que acontecerá no dia 5 de março: Quem Pegou Pegou, Quem Não Pegou É Só Chegar. Não entendi se é uma curiosidade de Porto Alegre ou um incentivo à participação. Em minha opinião, é um evento de apologia à futilidade e frivolidade. Frequentadores entre 15 e 20 anos que comparecem só pelo sexo ou só para beber ou só para ser grudados por qualquer um. Assim não adianta campanha nenhuma falando de doenças transmissíveis, gravidez, respeito. Pais, onde estão vocês?

Tissiana Ramos

Nutricionista – Canoas



Foto: Maris Strege / arquivo pessoal





***



Leia outras manifestações de leitores



Use este espaço para falar com a seção Leitor, publicada diariamente

Fale com a gente usando o e-mail (leitor@zerohora.com.br). Aborde os temas mais relevantes do cotidiano ou escreva sobre Zero Hora. Os comentários devem ser acompanhados de nome, profissão e a cidade onde mora. ZH reserva-se o direito de selecionar os comentários e resumi-los para publicação, também ujeita às limitações de espaço na página impressa.

Envie sua notícia: os leitores podem colaborar com Zero Hora enviando notícias e fotos de fatos relevantes. Após a apuração dos dados, seu texto ou imagem poderá ser publicada.

Veja sua foto no jornal: envie sua imagem pelo email leitor@zerohora.com.br ou poste a foto no seu perfil do Instagram com a hasgtag #doleitorzh.

Siga ZH no Facebook

Conheça o Clube do Assinante

Editado por: Rafaela Ely – 3218-4317