Polícia pode acabar com arrastões no vão móvel, diz aposentado

Cenas recorrentes de arrastões têm se verificado durante o içamento do vão móvel da ponte do Guaíba, sem que nenhuma providência seja tomada. Se o fato é anunciado, sugiro medidas para prevenir, como a Polícia Rodoviária policiar ou convocar a Polícia Militar para fazer a proteção dos motoristas no congestionamento que se forma. Também deveriam colocar aviso, em frente ao posto da PRF de Eldorado alertando do horário de interrupção e dos riscos. Muitos viajantes de outras regiões acabam vítimas destes fatos que, por enquanto, não se tornaram trágicos.

Paulo Clóvis Stein Garcia

Aposentado – Porto Alegre



Segurança pública

O que faz um governador de Estado nomear um político profissional, no caso Cezar Schirmer, como secretário de Segurança? Está evidente que não é sua área. Quanto tempo ainda teremos que aturar?

Gerson Blauth

O editorial ¿Sabatina Transparente¿ (ZH, 22/2) é revelador de uma avaliação mesquinha e vergonhosa. Quem acompanha mais de perto os conchavos e armações da política brasileira, especialmente no Planalto Central, sabe, inclusive pela ZH, que a sabatina para Alexandre de Moraes já tinha o gabarito e a aprovação encomendados. No Enem isso é crime. Um bando de safados dando guarida ao que vem para melar a Lava-Jato. De transparente, apenas a falta de vergonha e o desprezo às demandas por ética e justiça. ZH errou. Felizmente, a maior parte dos articulistas do jornal é mais lúcida e capaz de melhor ler os fatos.

Paulo Gaiger

Professor – Pelotas



Concordo com a posição do deputado Gilmar Sossella (em artigo publicado em ZH, 21/2) de que o pedágio só poderia ocorrer em rodovias duplicadas. Era a lei antiga para as federais e, para atender ao então governador Britto, foi regulada por decreto ministerial, definindo que trecho rodoviário com 100 quilômetros poderia ser considerado obra de grande vulto e sofrer pedágio. É estranho, contudo, o governo hoje diz não ter recursos para manter as rodovias mas tem para financiar os investimentos de concessionários para deixá-las nas atuais condições geométricas, pista simples, cobrando por seu uso.

Celito M. Brugnara

Engenheiro aposentado – Porto Alegre



O leitor João André Lucena Borges flagrou o curioso namoro das borboletas no jardim de sua casa em Arroio Teixeira.



