Proposta pode eliminar 3,6 mil trabalhadores do sistema de transporte, afirma professor

Cobradores





DISPENSA DE COBRADORES

O prefeito Marchezan Júnior pretende implantar duas novidades no transporte coletivo da Capital. Acabar com o pagamento em dinheiro nos ônibus municipais, portanto, o fim dos cobradores, e também com a segunda passagem grátis. Não é preciso dizer que a ideia do prefeito já foi rechaçada pelo Sindicato dos Rodoviários de Porto Alegre. A proposta para reduzir os custos do sistema e eliminar a circulação de dinheiro apresentada por Marchezan pode eliminar 3,6 mil trabalhadores. É bom lembrar que nas principais capitais do país os cobradores permanecem em seus postos. Se o povo não está satisfeito, nas próximas eleições deve escolher com mais critério seus governantes.

Danilo Guedes Romeu

Professor — Porto Alegre

ALGEMADOS NAS LIXEIRAS

Muitos são os imóveis que o Estado possui. Alguns deles não poderiam, mediante adaptação, servir para que esses presos não necessitem permanecer algemados em lixeiras ou presos em viaturas? Não teriam condições de acolher presos por crimes de menor periculosidade para não ficarem onde estão os membros de facções?

Getúlio Dorneles Fernandes da Silva

Administrador — Porto Alegre

PRESÍDIO EM BRASÍLIA

Como se concentra em Brasília o maior número de políticos vigaristas no Brasil, por que não inauguram um presídio ao lado do Congresso?

Paulo Aronna

Representante comercial — Porto Alegre

CONCLUSÃO DA ORLA

Chego a ficar emocionado ao ver que, finalmente, uma parte da belíssima orla está em vias de ter as obras de revitalização concluídas.

Pedro Schmidt

Consultor empresarial — Porto Alegre

Há tempo, constato, nas leituras das crônicas de Coimbra, a grave deterioração do que um dia foram textos agradáveis de ler (ou eu assim os tomava enganosamente e hoje descubro a verdadeira essência de tal cronista). O delírio expresso na coluna de ZH em 16/2 é autoexplicativo para qualquer um que vá ler, e, portanto, abster-me-ei de detalhar minhas críticas a ele. Cada dia que passa, os escritos delirantes de um esquerdista que transcreve seus devaneios mentais surrealistas como se fossem análises sociais me arrancam risos mais altos. Talvez seja isso o objetivo sumo das suas crônicas: o humor. Caso não seja humor o objetivo do que David foi contratado para escrever, creio que o jornal, se quer que lhe reste algum mísero respeito, reconsidere sua opção de deixar um piadista na função de cronista.

Micael Leão Michaelsen

Estudante — Nova Petrópolis

Há anos acompanhamos as crônicas do David Coimbra. Com elas, chegamos a chorar, outras vezes rimos e outras apenas concordamos integralmente. Ele é muito bom nas análises políticas e análises morais, consequentemente, muito bom no que faz.

Esther Papa de Terburg

Aposentada — Porto Alegre

¿Fotografei o famoso socó, pássaro pescador, junto aos molhes da praia de Torres¿, escreveu Zuleica Lutz sobre a imagem enviada por e-mail Foto: Zuleica Lutz / Arquivo pessoal

***



Leia outras manifestações de leitores



Use este espaço para falar com a seção Leitor, publicada diariamente

Fale com a gente usando o e-mail (leitor@zerohora.com.br). Aborde os temas mais relevantes do cotidiano ou escreva sobre Zero Hora. Os comentários devem ser acompanhados de nome, profissão e a cidade onde mora. ZH reserva-se o direito de selecionar os comentários e resumi-los para publicação, também ujeita às limitações de espaço na página impressa.

Envie sua notícia: os leitores podem colaborar com Zero Hora enviando notícias e fotos de fatos relevantes. Após a apuração dos dados, seu texto ou imagem poderá ser publicada.

Veja sua foto no jornal: envie sua imagem pelo email leitor@zerohora.com.br ou poste a foto no seu perfil do Instagram com a hasgtag #doleitorzh.

Siga ZH no Facebook

Conheça o Clube do Assinante

Editado por: Rafaela Ely – 3218-4317