Reportagem "RS na Mira da Cia" na opinião de leitores 

Ótima reportagem "RS na Mira da CIA" (ZH, 18 e 19/02), principalmente por mostrar o maléfico Brizola, que tentam endeusar. A educação era a prioridade, sim, mas para condicionar uma juventude para seus intentos.

Celso Hugo Petry

Contador – Porto Alegre

Excelente a reportagem sobre a espionagem dos EUA no Brasil. Mas, na verdade, somente inocentes não sabem que embaixadas e consulados são postos avançados de coleta de informações. Faltou na reportagem ou nos documentos americanos a informação de que os dirigentes da ditadura, com pleno conhecimento dos EUA, aceitaram e deram força ao Lula, para neutralizar Brizola. Até a sigla PTB foi tirada do gaúcho e entregue para a figura folclórica da deputada Ivete Vargas. Isso prova que a única liderança política que militares e americanos temiam era o ex-governador gaúcho.

Paulo Antônio Tietê da Silva

Aposentado – Porto Alegre

Leia a reportagem especial:

RS na mira da CIA: Brizola e Erico Verissimo eram monitorados pelos EUA

CIA aponta que Brizola teria planejado ataque em Punta del Este

Erico Verissimo e Josué Guimarães, escritores citados em documentos da CIA

CIA identificou sinais de novo golpe militar no Brasil em 1988

Por que a rua Voluntários da Pátria era monitorada pela CIA



