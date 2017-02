"Trabalharemos até morrer?", pergunta eletricitário

Reforma da Previdência





Gostaria de solicitar publicamente aos deputados federais gaúchos que revejam essa reforma da Previdência proposta pelo governo federal, pois ela não é o caminho para resolver os problemas econômicos do país. Por favor, vejam a longo prazo: seus familiares também serão afetados negativamente. Trabalharemos até morrer?

Ianny Moraes de Souza

Eletricitário — Porto Alegre

VIOLÊNCIA URBANA

Tiroteio nos bairros nobres com bala sobrando para os passantes, shopping sendo invadido por bandidos. Supermercados e hotéis assaltados no Centro. Isto tudo no ano que mal começou. Parece que a tal Força Nacional veio apenas apreciar o belo pôr do sol. Alguém vê policiamento ostensivo nas ruas? A saída parece ser só uma: "Deu pra ti/ Baixo astral/ Deu pra Porto Alegre/ Tchau!".

Denise Paim

Aposentada — Porto Alegre

FEITIÇO CONTRA FEITICEIRO

Temer diz que vai suspender quem for citado na Lava-Jato e demitir quem virar réu. Se ele for citado e virar réu, quem o suspenderá ou demitirá?

Deneir Jose Caetano Cabral

Auditor fiscal federal — Porto Alegre

Emocionante a história de Marília Levacov e seu golden retriever (ZH, 13/2). Vida longa a eles!

Kelli Pedroso

Escritora — Porto Alegre

"Cartas eram beijadas quando traziam boas novas." Beijei tua coluna, Carpinejar (ZH, 14/2). "Colecionavam-se cartas em caixinhas..." A minha era um bauzinho com chave. Perdi a chave, mas ele permanece como decoração. "A carta é quando dedicamos o nosso tempo a alguém." O tempo gasto ao ler foi como uma declaração de amor simultânea. "Quem estava longe ficava perto."

Ieda M. B. Lima

Professora — São Leopoldo

A coluna "O Brasil sem moral", de David Coimbra (ZH, 14/2), deveria ser emoldurada e pendurada na parede. Deveria ser assunto em aulas de ciências humanas no Ensino Médio. Em linguagem simples, David explica, sem ironias, o porquê de o Brasil estar atravessando um dos piores períodos de sua história, moralmente falando. David, parabéns!

Mario Jorge Constantino

Professor — Rio Grande

