"Brasileiros e estrangeiros estão comendo cadáveres de animais putrificados", diz ecologista

Comentário

Parabéns à Polícia Federal por revelar que brasileiros e estrangeiros estão comendo cadáveres de animais putrificados. Porém, o trabalho da polícia seria mais completo se denunciasse o sofrimento excruciante ao qual os animais são submetidos nos frigoríficos durante a matança. Transgressão à Constituição Federal do artigo 225, que veda as práticas que submetam os animais a crueldade.

Leatrice Borges Piovesan

Ecologista – São Sebastião do Caí



Educação

É impressionante e revoltante perceber que, ao falarem em redução de gastos e crise de economia, o primeiro arrocho é sempre na área da educação. Será porque atinge os mais pobres? Vemos, atualmente, uma série de afirmações e decretos sobre o melhor para os alunos. São declarações feitas com o propósito de voltar a comunidade contra os professores. Nos tornamos os vilões. Todos se sentem aptos a falar sobre o assunto sem nunca terem entrado numa sala de aula como professores. Tudo ficou errado de uma hora para outra. Onde está o diálogo? A educação deve ser feita como um todo e não apenas com português e matemática. Estamos vivendo um retrocesso.

Magda Saraiva Goerl

Professora – Porto Alegre

Greve do magistério

Todos nós sabemos da legitimidade da greve quando busca mudar uma situação que os participantes entendem ser injusta. No caso do magistério gaúcho, não basta a condição de ser justa. O atendimento de suas reivindicações precisa ser viável. Os professores se lançaram numa greve destinada ao fracasso. O que chama atenção é exatamente a consequência desastrosa para os alunos e para o ensino como um todo. Está faltando ao comando do Cpers a coerência indispensável diante da realidade financeira do Estado.

Luiz Carlos Varella Prati

Advogado – Guaíba



Leio a Zero Hora há mais de 20 anos e noto que cada dia há mais capricho na escolha dos assuntos, com novos cadernos. Porém, creio que, tal qual a primeira página, a contracapa deveria ser o espelho do que o jornal apresenta de melhor no seu interior. ZH tem dois colunistas excepcionais, Flávio Tavares e J.J. Camargo, que deveriam aparecer mais na contracapa. Tudo o que eles escrevem nos deixa ensinamentos e nos faz aprender sobre a vida.

Carlos Frederico Schmitz

Engenheiro agrônomo – São Sebastião do Caí

ZH e RBS poderiam ajudar os leitores e a população em geral a lembrar que a responsabilidade pela limpeza e conservação das calçadas é dos proprietários. Claro que isso não isenta a prefeitura de suas obrigações com os logradouros públicos, mas, se os eternos reclamantes fizessem a sua parte, a cidade não ficaria tão "abandonada".

César Augusto Bergamaschi Franceschina

Gestor de TI – Porto Alegre



***



