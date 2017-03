"Estou preocupado com um governo que quer reformar a Previdência no oba-oba", diz leitor

Opinião

Estou preocupado com um governo que quer reformar a Previdência no oba-oba, sem maiores estudos. Estão chantageando o povo com o discurso de que não terão recursos para pagar os aposentados. O que despendem de dinheiro para quitar a dívida pública interna é muito maior do que as míseras aposentadorias que pagam aos contribuintes.



Privilegiam os juros para o sistema financeiro com balanços invejáveis. Com os dólares que conservam em caixa, poderiam amortizar a dívida. Por favor, deem valor aos trabalhadores deste país, eles merecem mais respeito e consideração.

Ricardo Dias

Autônomo – Tapes

Decepção

Parece mentira, mas o corrupto Eduardo Cunha continua dando as cartas neste governo golpista do Temer. O Brasil está perdido.

Lucio José Finkler

Aposentado – Marau

Bagagem

A diminuição no valor da passagem para quem não deseja despachar bagagem deveria ocorrer por liberalidade da companhia, sem condicioná-la à regulamentação da Anac, que autorizou a cobrança para aumentar a competitividade no mercado da aviação. Mais uma vez, o exemplo de sucesso extraído de países desenvolvidos é moldado ao benefício das empresas e nunca do consumidor. Correta a decisão da Justiça paulistana ao impedir a cobrança de tarifa extra, uma vez que não se mostrou indício algum de efetivo ganho do consumidor.

Thomaz Franck Bergman

Advogado – Porto Alegre

Futebol

Gratificante ver jogadores de futebol ditos em fim carreira mostrando suas habilidades e respeito com os colegas de trabalho. Disciplinados, deveriam servir de exemplo para tantos que são vistos mais pela agressividade do que pelo seu futebol.

Ademar Giongo

Funcionário público – Porto Alegre

Parabenizo o deputado Tiago Simon pelo artigo "A reacionária elite de esquerda" (ZH, 14/3). É o retrato do que vivemos no Brasil. Acabaram com o nosso Estado e com o país, e ainda querem posar de bons moços. Radicais se portam como "quanto pior, melhor".

Luiz Alberto Noer

Militar – Tramandaí

O DOC do último domingo foi simplesmente deslumbrante, de encher a alma do leitor. Foi uma salutar lição de cultura e de compreensão para com esses milhões de brasileiros, nossos irmãos que vivem na escuridão do analfabetismo. Tanto as fotografias ilustrativas quanto as descrições das histórias enriqueceram a minha mente.

Carol Majewski

Advogado – Porto Alegre

***



Leia outras manifestações de leitores



Use este espaço para falar com a seção Leitor, publicada diariamente

Fale com a gente usando o e-mail (leitor@zerohora.com.br). Aborde os temas mais relevantes do cotidiano ou escreva sobre Zero Hora. Os comentários devem ser acompanhados de nome, profissão e a cidade onde mora. ZH reserva-se o direito de selecionar os comentários e resumi-los para publicação, também sujeita às limitações de espaço na página impressa.

Envie sua notícia: os leitores podem colaborar com Zero Hora enviando notícias e fotos de fatos relevantes. Após a apuração dos dados, seu texto ou imagem poderá ser publicada.

Veja sua foto no jornal: envie sua imagem pelo email leitor@zerohora.com.br ou poste a foto no seu perfil do Instagram com a hasgtag #doleitorzh.

Siga ZH no Facebook

Conheça o Clube do Assinante

Editado por: Ana Karina Giacomelli – 3218-4317