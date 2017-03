Foto do leitor destaca templo budista, em Três Coroas 

Participação

Previdência

Temer diz que não abre mão da idade mínima de 65 anos para aposentadoria e de 49 anos de contribuição para aposentadoria integral. Diz que sem estas medidas a Previdência fica inviável. Quem sabe ele dá o exemplo: mesmas regras para políticos e magistrados. Talvez assim seja mais fácil para o povo entender e aceitar.

José Paulo Grings

Engenheiro civil – Porto Alegre



Caixa 2

Caixa 2 não é crime? Pelo que se vê de políticos respondendo na mídia sobre as delações da Odebrecht, parece que não. A grande maioria deles, quando indagados a respeito das doações de campanha, alega que são frutos de caixa 2, como se esse expediente corriqueiro não fosse um crime. Caixa 2 é crime grave. Ele é oriundo de corrupção e, acima de tudo, de sonegação fiscal, que, em outras palavras, é dinheiro do povo brasileiro.

Rui Fischer

Aposentado – Taquara







Considerei o texto de Luiz Araujo sobre Parvus (ZH, 4 e 5/3) o melhor em anos. Acabei de ler Padura, em seu brilhante O Homem que Amava os Cachorros, e ler sobre Liev Davidovich é sempre um dos pratos mais simbólicos e interessantes da história. Quiçá a paz com os mencheviques teria mudado a História e, portanto, a atual circunstância mundial?

Bernardo Marson

Médico – Porto Alegre



Chama atenção a reportagem acerca de cobrança de segurados do SUS para a realização de cesáreas (ZH, 7/3). Médicos inescrupulosos agiam havia mais de uma década e ninguém nunca soube de nada. E o CRM, que nada fez até então, será que adotará providências?

Sérgio Souza de Araújo

Aposentado – Porto Alegre

Carpinejar (ZH, 7/3) é sensacional e mostra que é um grande escritor. Ele escreveu a coluna para mim. Ainda não sou pai, mas cuido e amo meus dois sobrinhos como se fossem meus filhos. Valeu, Carpinejar.

Alexandre Quintana

Pintor – Porto Alegre



***



