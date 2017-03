Leitor critica água de Porto Alegre e atuação do Dmae 

Comentários





É difícil de acreditar que não passe pela cabeça dos técnicos do Dmae que a contaminação da água que bebemos é química e não bacteriológica. Enquanto fazem exames para detectar contaminantes de origem orgânica, nós consumimos metais pesados, substâncias cíclicas derivadas de petróleo, pesticidas e outros produtos comprovadamente carcinogênicos. Nos próximos anos o resultado desta negligência vai aparecer nas estatísticas de morte por câncer na população da cidade. Quem viver verá.

Gerson Golendziner

Engenheiro – Porto Alegre



Fiscalização de trânsito

Prefeito de Porto Alegre determina que agentes de trânsito executem suas tarefas a vista dos motoristas. Atitude inconsequente, eleitoreira e irresponsável. Com a nova determinação, fatalmente ocorrerá do motorista infrator desligar o celular, reduzir a velocidade ao ver de longe o agente de trânsito e, após escapar da vista da autoridade, voltam às atitudes anteriores.

Marcílio Gonçalves

Servidor público federal – Pelotas



É sempre bom ler Pedro Gonzaga, pelo estilo do texto, mais solto e informal, como se tocasse sax, mas sem descuidar do bom português, do fino trato da língua. Outro dia escreveu crônica inteira com ponto só no final, que deveria servir de modelo em sala de aula. Mostra-se atento ao novo, conectado e, mesmo revelando certa perplexidade, capaz de conviver nessa sociedade complexa, formada por diversos grupos sociais, de hábitos variados, especialmente linguísticos.

Pedro Gilberto Brand

Advogado – Novo Hamburgo



Triste ler o artigo de Henrique Fontana (ZH 28/2). Um discurso irresponsável por ignorar causas e não propor soluções verdadeiramente sustentáveis para o problema dos Estados. O FMI não teria que ¿intervir¿ no Brasil se nós tivéssemos competência. Omite que o presidente Lula viveu uma rara e curta época de bonança econômica, sendo esta consequência da racionalidade de medidas de seu antecessor e regramento do FMI, aditivadas com ¿commodities¿ supervalorizadas. Omite também que ele e sua sucessora continuaram a gastar como se nada tivesse acontecido. É hora de ajudar, de propor saídas e não somente criticar. Rubens Correa RechdenEngenheiro – Porto Alegre Gostaria de esclarecer que o deputado estadual Gilmar Sossella (PDT) assumiu a liderança da Bancada do PDT na Assembleia, em fevereiro deste ano, e nunca ambicionou a Secretaria Estadual de Educação, como consta de reportagemw (ZH, 28/2). Melissa Bulegon

Assessora de imprensa – Porto Alegre



