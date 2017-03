Leitor critica diferença no valor dos pedágios do Litoral Norte do RS e SC

Participação

O assunto dos pedágios abusivos é pauta constante. Talvez pela nossa indignação e porque não vislumbramos soluções a favor dos usuários. Vejamos a queridinha dos gaúchos, a freeway. De Porto Alegre a Osório, pagam-se R$ 20,70 para rodar menos de 100 quilômetros. De Osório a Florianópolis, o custo é de R$ 2,60 para percorrer 390 quilômetros. Façam as contas. Somos ou não trouxas? Além disso, no retorno, pagam-se mais R$ 6,90 no pedágio em Gravataí. É justo? Queria saber quais foram as "mentes brilhantes" que aceitaram esse contrato.

Paulo Caetano Negrini

Engenheiro – Porto Alegre

Carne Fraca

Uma grande bobagem espalhada nas redes sociais, nos telejornais e nos periódicos pode causar danos negativos estratosféricos nas áreas comercial, social, financeira e política. A pressa em divulgar um material sem a sua devida conclusão técnica torna-se um dado peçonhento. Muitas vezes, a carne humana é a parte mais fraca nessa história toda.

Otávio J. C. Duarte

Administrador – Chapecó

O artigo do economista Paulo Nogueira Batista Jr. (ZH, 18 e 19/3) é de leitura obrigatória. Transmite a verdade sobre o pensamento hipócrita dos donos do poder: "Queremos o bem de todos, desde que estejamos em primeiro lugar". Esta hipocrisia nojenta está sendo aplicada por nossos políticos ao pleitearem o voto em lista, afirmando que é para o bem da política. Deviam ser transparentes e deixar de achar que o eleitor brasileiro não tem memória.

Carlos Gilberto da Motta

Aposentado – Gravataí

Discordo da nota publicada na coluna de Tulio Milman (ZH, 21/3). Não houve açodamento na publicação da Operação Carne Fraca. Ao contrário, veio com um atraso da idade do Brasil. Acobertar erros dessa magnitude, para evitar prejuízos financeiros, é dar carta branca aos desonestos, eliminando a única punição que poderia pará-los: o prejuízo.

João Carlos Bueno Cruz

Aposentado — Porto Alegre

***



Leia outras manifestações de leitores



Use este espaço para falar com a seção Leitor, publicada diariamente

Fale com a gente usando o e-mail (leitor@zerohora.com.br). Aborde os temas mais relevantes do cotidiano ou escreva sobre Zero Hora. Os comentários devem ser acompanhados de nome, profissão e a cidade onde mora. ZH reserva-se o direito de selecionar os comentários e resumi-los para publicação, também sujeita às limitações de espaço na página impressa.

Envie sua notícia: os leitores podem colaborar com Zero Hora enviando notícias e fotos de fatos relevantes. Após a apuração dos dados, seu texto ou imagem poderá ser publicada.

Veja sua foto no jornal: envie sua imagem pelo email leitor@zerohora.com.br ou poste a foto no seu perfil do Instagram com a hashtag #doleitorzh.

Siga ZH no Facebook

Conheça o Clube do Assinante

Editado por: Ana Karina Giacomelli – 3218-4317