Leitor destaca reportagem "Os donos da rua" na superedição

Bastante oportuna a matéria ¿Os donos da rua¿ (ZH, 25 e 26/3), no momento em que se discute a ocupação como alternativa para melhorar a segurança na cidade. Essa ocupação esporádica é válida, mas existe a do cotidiano em praças e parques oferecida à comunidade pela Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer (SME) que a atual prefeitura de Porto Alegre propõe extinguir por economia. Na contramão das tendências mundiais, o Executivo rebaixa o status do esporte, da recreação e do lazer como alternativa de promoção da saúde e, por que não, como alternativa de segurança.

Alexandre Luis Ritter

Professor – Porto Alegre

Porto Alegre chega aos 245 anos embalada pela ocupação de espaços públicos



Normalmente, não gosto dos textos de David Coimbra, mas na coluna ¿Abuso de poder¿ (ZH, 23/3), ele disse tudo o que a maioria dos brasileiros gostaria de dizer. Parabéns.

Wanderley da Silva Plucani

Aposentado – Porto Alegre



Lastimável o comentário de Tulio Milman (ZH, 23/3) sobre a ação da Polícia Federal. Parece estar mais preocupado com os empresários do que com a qualidade dos alimentos. O jornalista credita à polícia a culpa pelo desgaste na imagem internacional do país. Não seria responsabilidade de quem corrompeu e foi corrompido? É muita inversão de papéis.



Vinícius Zanatta

Cirurgião-dentista – Caxias do Sul



Abrangente e elucidativa a reportagem sobre a crise nos Correios (ZH, 21/3). É desolador constatar a decadência da empresa, refletida na queda de qualidade dos serviços prestados. Gostaria de saber quem pagará o novo prejuízo de R$ 2 bilhões.

Clovis José Formolo

Aposentado – Porto Alegre



