Leitor elogia colunistas 

Sobre ZH

Mais uma ótima coluna do escritor e dramaturgo Ismael Caneppele (ZH, 4 e 5/3), assim como dos demais colunistas de ZH.

É sempre difícil escolher a melhor. As palavras escritas confortam e transformam ideias, opiniões e divagações existenciais em algo físico, palpável. Pena não se transformarem em armas reais com poder de ferir fisicamente os agentes da desgraça que transformaram nosso país nessa meleca nojenta. Palavras ainda são só palavras, nada mais do que palavras.

Nelson Noschang

Administrador – Porto Alegre

Ismael Caneppele: a dor de ser



¿Segurança Já¿ (ZH, 6/3) é um exemplo claro de um jornal em cima do muro. Lamenta um crime, defende o criminoso que teria imagina do que a vítima iria reagir, dá espaço a autoridade para se justificar, e se cala. O silêncio é o maior dos crimes, já foi dito. ZH será julgado por este delito grave.Isacc SprinzMédico -Porto Alegre







Justiça

Penso que nossa Justiça tem alguma culpa e, com certeza, forte responsabilidade pela desgraça deste país. Ações se arrastam por décadas. Pessoas se desesperam, passam fome, empresas quebram à espera de solução de seus pleitos, obras públicas imprescindíveis aguardam por anos solução de litígio. A solução não é simples, mas inadiável.

Wilson Alano

Aposentado – Porto Alegre



Até quando?Mais uma vida se foi. A fria estatística criminal ganhou mais um ponto percentual. Alguém perdeu um familiar, um amigo, um colega, uma vida. Um aluno de doutorado da UFRGS tombou entre tantos outros cidadãos que viram dados de uma cruel realidade. Até quando seguiremos contemplando? Pombinhas brancas e passeatas não trarão a paz, nem resolverão o problema da insegurança. Temos, como sociedade, o dever de elevar o tom cobrando dura e incessantemente pesados investimentos em segurança pública. Ou ouvem nosso grito, ou seremos dizimados.

Ricardo de Souza Salamon

Comissário de polícia – Viamão



Zoofitocídio

Como graduado na saudosa História Natural (PUC/Rosário), acode-me a lembrança de pioneiros que sonharam – e conseguiram – colocar o Rio Grande em destaque nacional com ações e obras como a Fundação Zoobotânica. Onde estão os universitários que não se manifestam contra tão nefasta iniciativa que os deixa sem referenciais em breve futuro?

José Carlos Teixeira Giorgis

Desembargador aposentado – Porto Alegre



***



