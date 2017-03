Leitor pede desculpas a David Coimbra após criticá-lo

Sobre ZH

As peças que a vida nos prega são assustadoras. Há tempos critiquei uma coluna de David Coimbra, quando escreveu que Paulo Sant'Ana estaria com ciúme do espaço que havia perdido para ele. Na época, meu filho Kaleo nem entendia o que acontecia. Hoje, estuda Jornalismo e se inspira no colunista. Então, quero pedir desculpas pela crítica. Acho que o ofendi.

O Sant'Ana é bom, mas tem uma visão até o Mampituba. O David tem visão de mundo. Porém, não pretendemos guardar sua coluna sobre o fim do jornalismo (ZH, 13/3). Vamos acreditar que sempre haverá a necessidade de alguém interpretar o que realmente estão querendo transmitir.

Aureo Ribeiro

Corretor de imóveis — Canoas



Num país como o nosso, com tantas notícias ruins, apreciar uma reportagem sobre "Carinhos e lambidas" (ZH, 13/3) é gratificante. Nos permite sonhar que algum dia poderemos viver em um país melhor e mais humano.

Luiz Carlos Schlabitz

Técnico em edificações — Porto Alegre

Lugar errado

A notícia de mais um crime é veiculada na imprensa. Desta vez, um roubo que, por pouco, não foi latrocínio. A vítima é um jovem motorista que, por problemas mecânicos em seu carro, teria estacionado seu veículo às margens da BR-290. Neste momento, um grupo de pilantras o teria assaltado. Não contente, um dos chacais desferiu-lhe um tiro no rosto. Mais uma vez comenta-se que o assaltado estaria em lugar errado, na hora errada. Mas como assim? O cidadão tem o direito de andar onde quiser. Segurança pública é obrigação do Estado.

Flori Machado

Advogado – Porto Alegre

Fraude

Cada vez mais me convenço de que a impunidade é a porta para o crime. E essa falta de justiça levou muitos produtores a adulterar o leite. Eles sabem que a punição à fraude será branda. Mas a pena deveria se igualar à de crimes hediondos, pois é a vida do ser humano que está sendo atingida. Enquanto a polícia prender e a Justiça libertar, crimes continuarão acontecendo.

Alda Pegoraro Roeder

Dona de casa – Nova Prata

