Leitores impulsionam ZH para a liderança em ranking nacional

Nas redes sociais

As fotos dos leitores postadas no Instagram com a tag #doleitorzh são as mais curtidas do perfil do jornal e colaboram para o desempenho de ZH no índice Torabit. A taxa média diária nesta rede foi de 6,10%. A melhor entre todos os portais analisados.

Em fevereiro, o jornal subiu 8%, atingindo 3,19% de média. Em 2016, ZH ficou com os melhores números de engajamento do país, e vem alternando o posto com o Estadão.





Será que vai dar praia? Quem está aproveitando o litoral gaúcho nesta quinta-feira? A foto é do leitor @marpedro_ #doleitorzh Uma publicação compartilhada por Zero Hora (@zerohora) em Fev 16, 2017 às 6:29 PST

