Neto de Getúlio Vargas comenta editorial  

Participação

O editorial Legislação Anacrônica (ZH, 11 e 12/3) aponta que no governo ¿populista¿ de Vargas nasceram direitos trabalhistas, através da CLT, que eram necessários à época, mas que a Constituição de 1988 acabou deformando e, com isso, comprometendo a pretendida proteção ao trabalhador. Por fim, defende uma urgente reforma trabalhista.Como neto de Getúlio, eu concordo que se deva rever o emaranhado trabalhista que asfixia os empresários e os empregos e, tenho certeza, Getúlio também aprovaria. Só gostaria de saber, em se tratando de leis trabalhistas, quem é o populista nessa história?

Manoel Antônio Vargas Filho

Empresário – Porto Alegre

A excelente reportagem ¿O tempo do seu corpo¿ (ZH, 11 e 12/3) mudou meu pensar. Como somos um casal com 170 anos (soma da idades), temos no Caderno Vida outros assuntos que nos atingem: ¿Falando em tontura¿ e ¿Depressão em idosos¿. Agradeço à ZH a publicação de assuntos que abordam grande parcela da população.

Sidney Charles Day

Aposentado – Porto Alegre







Juro

A fórmula para enriquecer no Brasil é simples. Basta eleger uma turma disposta a defender um Estado ¿forte¿ capaz de distribuir benefícios sociais diversos, grandiosas obras de engenharia e a assalariar muita gente. No ato seguinte, o Estado está endividado e é obrigado a recorrer à emissão de títulos públicos para se financiar. Você compra um destes títulos e recebe generoso juro de mercado. João Luiz Couto Anzanello

Médico – Porto Alegre

IR 2017

Nós brasileiros somos um povo calmo e que aceita tudo pacificamente. IR 2017, sem reajuste. Inflação de 2016 foi de 6,39% e o reajuste salarial médio de 7%. Isto significa que vamos pagar a mais quase 14% de imposto e nenhum senador ou deputado federal nos ajuda. A defasagem da tabela é de 83%. Imaginem este dinheiro circulando. Com certeza, uma melhoria em toda a economia.

Marcelo Rosa

Engenheiro – Porto Alegre







