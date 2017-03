"Porto Alegre parece não possuir mais habitantes", diz leitor sobre abandono na cidade

Desabafo

Porto Alegre está atirada, triste, suja, carente e parecendo não possuir mais habitantes. Este é o retrato da nossa Capital: o inço tomando conta de várias ruas, calçadas e praças. Pedestres são praticamente proibidos de transitar em certos pontos da cidade.

Essa foto retrata o meu filho indo para a creche. É uma passagem entre a Rua Assunção e Avenida Panamericana no bairro Jardim Lindoia que, infelizmente, de jardim só tem o nome. Parece mais uma floresta. Para onde estão indo os recursos do nosso IPTU, senhor prefeito?

Guilherme Monteiro Conceição

Aviador – Porto Alegre



BR-116

O lento desenrolar na duplicação da BR-116 nos deve advertir para que não se iniciem obras de custo elevado sem a segurança orçamentária. Dois terços foram aplicados e não há previsão em concluir a construção nem o retorno do investido. É muito desperdício. Prevê-se que as paralisações e seus efeitos elevem o custo final das obras. Não seria o momento de adaptar o realizado e promover ajustes dos traçados para que haja continuidade de fluxos? Aumentariam, de imediato, a capacidade da rodovia.

Celito M. Brugnara

Engenheiro – Porto Alegre





Gostei muito do artigo "Apátridas e refugiados" (ZH, 21/3). Sou neto e filho de italianos. Na época em que minha família se estabeleceu no Brasil, era um país de entrada. Concordo que, para os novos europeus, o Brasil é considerado um país de saída. Diferente dos antigos, que se estabeleceram com suas famílias em várias regiões, gerando empregos e desenvolvimento para a nossa economia. Parabéns pela sua clareza de pensamento. Espero ler outros artigos de sua autoria.

José Antônio Carello

Economista – Porto Alegre

O advogado Ney Francisco Hoff Jr. equivocou-se ao tratar das listas eleitorais (ZH, 18 e 19/3). No atual sistema e no proposto voto em lista, os partidos sempre escolhem os candidatos. Hoje não podemos dizer não aos maus políticos da lista que ficam escondidos. Temos que dizer sim a um candidato "isca". Há muito a democracia foi expropriada. Aliás, nosso Congresso é um retrato.

Antonio Augusto d'Ávila

Economista – Porto Alegre

