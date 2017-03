Prefeitura explica falta de manutenção em ruas e praças 

Leitor-repórter

O leitor Rogério Weber Kirst fotografou a Avenida Beira-Rio e o mato que está tomando conta da Praça João Bergmann, na Vila Assunção, e conta que este local costumava ter corte de grama a cada três semanas. Rogério ainda lembra que não há lixeiras nas praças da região. A situação das ruas de Porto Alegre também é classificada como ¿desoladora¿ na opinião do médico Jacques Edison Jacques:

– É doloroso ver as ruas imersas em canteiros de puro mato e acumulados de lixo. Sou corredor, porém tem sido triste correr em lugares outrora aprazíveis.

CONTRAPONTO | prefeitura de Porto Alegre

A capina na Avenida Beira-Rio foi prejudicada pela paralisação da empresa que prestava o serviço na cidade. Assim, emergencialmente, a manutenção do local foi feita no final de janeiro. Hoje terá início nova intervenção na avenida. No dia 3 de março, foi assinado contrato emergencial para a execução da capina de meio-fio nas vias públicas. Após a assinatura, a empresa tem até 10 dias úteis para iniciar o serviço. A limpeza de praças é realizada por outras equipes, por meio de contrato específico. O DMLU atende a mais de 200 praças. No caso da Praça João Bergmann, a última ação foi realizada em janeiro e a próxima será em abril. A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade irá avaliar a necessidade de novos coletores de lixo.



Foto: Rogério Weber Kirst / Arquivo pessoal

