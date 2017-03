Segurança para ciclistas é questionada por funcionário público 

Trânsito

Interessante a ideia do respeitômetro dos ciclistas (ZH, 9/3). Quero saber se os ciclistas também vão andar à direita da via para atrapalhar menos o trânsito ou irão pelo centro ou à esquerda da faixa. Com a distância de 1m50cm, vai sobrar o que da rua? E ainda quero saber quando irão respeitar as regras de trânsito, tais como não passar com sinal vermelho, não andar na contramão, não andar nas calçadas e, principalmente, respeitar os pedestres na faixa de segurança. Atualmente, se o ciclista comete alguma infração de trânsito, não acontece nada. E alguns ainda se enchem de razão.

Mario Cabral

Funcionário público – Porto Alegre







