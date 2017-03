"Trabalhar é um privilégio", diz leitor

Participação

Claro que o trabalhador deve ter garantias nas suas relações com o empregador. Ele precisa, um dia, se aposentar. Também não pode ser demitido sem razões de força maior. Mas não se deve encarar o emprego como uma obrigação. Trabalhar é um privilégio. Não se inicia cedo pensando em uma aposentadoria precoce, mas em como é bom poder trabalhar e ajudar a si próprio, a família e o país.

Décio Antônio Damin

Médico — Porto Alegre

Alimentação

A merenda escolar é fundamental. Além de suprir uma necessidade básica, serve de integração para as crianças. É na mesa que se desenvolvem os vínculos e os laços de amizade. Se os pais não têm condições de dar uma merenda decente para os filhos levarem à escola, é dever do Estado fornecer.

Osmar Meirelles Peixoto

Aposentado — Cachoeirinha

Como idealizador da expressão "Armas pela Vida", não posso deixar de criticar o texto de Paulo Germano (ZH, 17/3). O jornalista, ao sustentar que armas só provocam mortes, ignora que o desarmamento civil expôs as pessoas a uma epidemia de roubos e mortes. Não ignora. Na verdade, condena a legítima defesa.

Diego Gomes Ferreira

Advogado — Porto Alegre

Concordo plenamente com o artigo da deputada Zilá Breitenbach (ZH, 16/3). Está na hora de os órgãos serem competentes. Quem tem que olhar para o bandido são a polícia e a Justiça. ONGs de direitos humanos têm que olhar para as vítimas.

Elias Cardoso

Porteiro — Porto Alegre

***



Leia outras manifestações de leitores



Use este espaço para falar com a seção Leitor, publicada diariamente

Fale com a gente usando o e-mail (leitor@zerohora.com.br). Aborde os temas mais relevantes do cotidiano ou escreva sobre Zero Hora. Os comentários devem ser acompanhados de nome, profissão e a cidade onde mora. ZH reserva-se o direito de selecionar os comentários e resumi-los para publicação, também sujeita às limitações de espaço na página impressa.

Envie sua notícia: os leitores podem colaborar com Zero Hora enviando notícias e fotos de fatos relevantes. Após a apuração dos dados, seu texto ou imagem poderá ser publicada.

Veja sua foto no jornal: envie sua imagem pelo email leitor@zerohora.com.br ou poste a foto no seu perfil do Instagram com a hasgtag #doleitorzh.

Siga ZH no Facebook

Conheça o Clube do Assinante

Editado por: Ana Karina Giacomelli – 3218-4317