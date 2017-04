"Agora temos um governo honesto, composto por pessoas de caráter", diz leitor

1º de abril

Graças à atuação corajosa da imprensa brasileira e de organizações patrióticas como a Fiesp e a OAB, o Brasil se livrou do PT e da corrupção. Agora temos um governo honesto, composto por pessoas de caráter que visam ao bem do país. Acabaram o desemprego, a inflação e a insegurança. Temos Ordem e Progresso. Enfim, estamos a um passo do Primeiro Mundo. Ótimo para 1° de abril.

José Eduardo Handel

Servidor público federal – Porto Alegre



Cobranças ilegais

Fiquei estarrecida ao ler que a conta de energia elétrica terá redução na tarifa de abril, por conta de valores cobrados a mais no ano passado. Fico imaginando quantas outras coisas não foram cobradas ilegalmente, como o saque direto no bolso do cidadão por causa da não correção da tabela do IRPF e a do FGTS que, ao longo de vários anos, ninguém ainda falou em devolver para o cidadão. Isso se chama ladroagem, maracutaia. Presidente Temer, pague de uma vez essas dívidas. Não tem cabimento termos que entrar na Justiça para poder cobrar direito líquido e certo.

Teresinha Winter

Funcionária pública – São Sebastião do Caí

Foro privilegiado

A celeridade com que foi julgado Eduardo Cunha demonstra mais uma vez que o foro privilegiado, somado à morosidade do STF, leva à impunidade pela ocorrência da prescrição.

Harri Marmitt

Aposentado – Passo Fundo

