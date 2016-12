Cópia de: Frases da Semana

Sentenças





Eu queria ter nascido com uma armadura, mas não é assim.

GEORGE MICHAEL

Cantor britânico, morto no último dia 25.

Ou eles entram para o jogo e colocam segurança 24 horas, ou então nós vamos ter de proibir caixa eletrônico.

CEZAR SCHIRMER

Secretário de Segurança do Estado, em comentário depois do assalto a banco em São Sepé.

O governo fez tudo errado, mas o mundo não acabou. Podemos recomeçar um diálogo com transparência e seriedade.

PEDRO RUAS

Deputado estadual do PSOL, justificando voto contra a PEC dos Poderes.

Estão cuspindo em nós.

BENJAMIN NETANYAHU

Premier israelense, reclamando dos norte-americanos por não terem vetado a resolução da ONU exigindo o fim dos assentamentos em territórios palestinos.



Jogo para ser feliz.

NEYMAR JR.

Craque do Barcelona, afirmando no site do clube que não joga para ganhar a Bola de Ouro.

A posição do PSDB é de responsabilidade com o Brasil. Portanto, abandonar agora pelas dificuldades eventuais que ele enfrenta e em razão de preocupações com o que ocorrerá em 2018 será um equívoco extremamente grave.

AÉCIO NEVES

Senador e presidente nacional do PSDB (MG) em entrevista à Folha de São Paulo, sobre o apoio ao presidente da República, Michel Temer.

Quero no futuro ser reconhecido como o maior presidente nordestino que esse país teve.

MICHEL TEMER

Presidente da República, que nasceu em Tietê (SP).

Muita gente dizendo o quanto amava Carrie Fisher, muitas celebridades marcando essa perda, mas a reação mais emocionante foi a do Chewbacca, aquele personagem do 'Star Wars'.

JORGE PONTUAL

Jornalista, fazendo piada sobre a morte da atriz Carrie Fisher, ao imitar

na televisão o som gutural do personagem de Guerra nas Estrelas.

Ela foi ficar com Carrie. Na verdade, essas foram as últimas palavras que ela falou naquela manhã.

TODD FISHER

Filho de Debbie Reynolds, falecida um dia depois da morte da filha, Carrie Fisher.





