Dom Jaime Spengler: Natal!

Artigo

Natal é a celebração do nascimento de Cristo!

"Deus nos deu o sorriso, isto é, o motivo de sorrir e de alegrar-se com Ele e Nele" (S. Antônio). Eis o Natal!

Natal é o sorriso de Deus dirigido ao ser humano de todos os tempos.

Dobrando os joelhos, em atitude de reverência e humildade, o ser humano pode intuir e adorar, perceber, talvez, a grandeza do mistério e rezar.

A arte representou de muitos modos esse dado da fé. São tantas as pinturas, as obras musicais, as representações do evento. Em Igrejas, espaços públicos e lares o presépio causa encanto, admiração, estupor, silêncio.

O Natal desperta em nós o que temos de mais nobre: identidade e dignidade, abertura para outro e necessidade de se deixar encontrar pelo distinto de mim.

O Natal nos recorda que o outro deve existir. Sua existência nos faz compreender que não estamos sozinhos no mundo, que ele coopera para que possamos ser aquilo para o qual somos destinados; mas também cooperamos para que ele, o outro, seja si mesmo.

O Natal é oportunidade privilegiada para deixar a luz divina novamente entrar na existência humana. De fato, quando o ser humano é capaz de acolher a linguagem das estrelas, quando se dispõe a colher os sinais do céu, então a verdadeira vida que Deus concede-lhe torna-se possível!

O Natal resgata a saudade da simplicidade! Simplicidade que tudo sustenta, acolhe e suporta para que a vida, a ternura, a suavidade de Deus seja tudo em todos.

O Natal propõe à humanidade a novidade de um Deus que sempre e de novo atravessa a história. Assim, a partir da simplicidade do mistério, o ser humano pode se sentir participante do "poder" de um Deus que se faz menino, envolto nos panos da fragilidade.

O Natal encanta e seduz, pois traz um novo hálito e uma nova luz; seu espírito traz alegria e esperança vindas do reino da graça e sabedoria de Deus "misteriosa e oculta, que Deus, antes dos séculos, de antemão destinou para a realização da humanidade" (1Cor 2,7).

Desejamos a todos um abençoado e santo Natal!

Leia outros textos de opinião