Heliomar Franco: sobre cães e lobos

Artigo

Frequentemente a vida moderna nos impõe fatos e circunstâncias que parecem por à prova nosso grau de civilidade, remetendo-nos às nossas origens primatas.

Hoje, porém, falo sobre cães e lobos.

Animais muito parecidos, um é a evolução do outro. Ambos, porém, ainda coexistem.

Estudos internacionais garantem que o cão ganhou maior capacidade de tolerância e sociabilidade ao longo dos anos, algo que o lobo também possui, mas em menor grau. Aliás, a tolerância do lobo só se dá com seus pares, dos quais possui a habilidade de interpretar as intenções e, por isso, consegue, por exemplo, coordenar uma caçada em equipe, cooperando até com quem não gosta. Como no Congresso.

O cão, por outro lado, interage mais tranquilamente com o ser humano porque o aceita de modo mais rápido como sócio e, assim, perde muito facilmente o medo, sentimento que dá lugar à confiança. Há quem diga que essa cooperação entre o cão e o homem surgiu devido à pretérita e presente habilidade social do lobo.

Essa confiança desmedida, porém, pode levar o cão mais rapidamente à morte, pois ele não sabe que os transtornos mentais exibidos pela humanidade a tornaram letal até mesmo para seus semelhantes.

No contrato social, abrimos mão do barbarismo para viver em grupos, entregando, confiadamente, parte de nossa liberdade e nossa riqueza para o ente chamado Estado. Este, em troca, nos garante proteção contra os inimigos, os lobos e outros perigos. Tornamo-nos, enfim, sócios. Um dia acordamos e percebemos que o Estado desenvolveu dentes e garras, e, apesar de se alimentar muito, está magro e doente, além de agressivo e arredio. Já não nos devolve a sensação de que pode nos tutelar. Pelo contrário, talvez sejamos sua próxima presa. Talvez só nos preserve, ainda, porque nos reproduzimos cega e infinitamente.

Buscamos, agora, rapidamente uma solução. Mas nos tornamos gordos e confiantes, alienados e conformados - como o cão. Foram décadas de tolerância. Procura-se em desespero, na matilha, alguém que possa, para além das telas de cristal liquido sensível ao toque, fazer algo mais que vociferar valentias contra a alcatéia(como os "heróis do facebook" o fazem há tempos).

Bem mais que latidos e uivos, alguém que morda.

Mas há um erro em procurar lobos entre cães. Ainda que os achemos, jamais fugiremos da máxima: - "Lobo não come lobo"!

