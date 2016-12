Liliana Ayalde: Brasil - sempre terei saudade

Artigo

Ao me preparar para deixar o Brasil, são muitas as lembranças maravilhosas que vou levar.

No Rio, vivenciei a hospitalidade do carioca quando a cidade recebeu milhares de pessoas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Não posso deixar de mencionar a Copa do Mundo — assisti aos jogos do time americano em Natal, Recife, Manaus e Salvador. Esses dois megaeventos foram exemplos de logística, organização e segurança.

No Cerrado, pude ver a incrível diversidade dos povos indígenas, quando 2 mil atletas de 24 etnias brasileiras e de 23 países se reuniram para os Primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, em outubro de 2015. Em São Paulo, joguei futebol com meninas da rede pública que estão aprendendo inglês e liderança como parte do programa Estrelas do Futebol do nosso consulado local. Por meio do esporte, celebramos a inclusão social, o empoderamento e os direitos das pessoas com deficiência.

A linguagem universal da música e da cultura também une nossos países. Fiquei emocionada com o 1º concerto da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo nos EUA, fruto da parceria da Juilliard School e da Santa Marcelina Cultura. Em Recife, assisti ao maestro Spok e Wynton Marsalis em uma emocionante versão jazz-frevo para comemorar os 200 anos do nosso consulado. Quando a Unidos da Tijuca anunciou que seu enredo do Carnaval 2017 seria a música americana, até arrisquei uns passinhos de samba! Em Minas Gerais, visitei o Inhotim, com o qual fizemos uma parceria para a apresentação da artista americana Candy Chang.

Foi muito gratificante conhecer pessoas que realmente fazem a diferença para unir os dois países. Desde interações com diplomatas do Itamaraty, a visitas a startups de tecnologia em Porto Alegre e reuniões em São Paulo, onde executivos do grupo Mais Unidos levam a sério o compromisso com a responsabilidade social. Vi também o futuro promissor do Brasil nos inspiradores encontros que tive com dezenas de Jovens Embaixadores. Obrigada, Brasil, por esses três anos extraordinários. Sempre terei saudade.

