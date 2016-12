Paulo Kruse: por uma gestão mais profissional em Porto Alegre

Artigo

Ao longo dos anos, Porto Alegre foi perdendo o seu profissionalismo. Éramos exemplo de gestão, com altíssimos níveis de educação e cultura, segurança e saúde invejáveis, e iluminação e arborização, que serviam de exemplo para outras cidades do Brasil e do Mercosul. Hoje, não possuímos mais muitas das nossas qualidades e os nossos defeitos estão sobressaindo para a população. Como chegamos aqui? A forma como a política vem sendo conduzida no Brasil fez com que a gestão profissional fosse deixada de lado e cada vez mais burocracias impedissem a nossa retomada de crescimento. Precisamos urgentemente de mudanças.

Quando, na campanha, o agora deputado federal pelo Rio Grande do Sul e futuro prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr., prometeu à população uma gestão eficiente, baseada em profissionalismo, com redução de secretarias, cargos de confiança e funcionários desocupados, privilegiando assim o indivíduo como pessoa capaz de tomar as decisões que ritmem o seu futuro. Criando alternativas para que cada um possa viver mais por sua vontade, é possível reduzir custos e aumentar a qualidade de vida. É necessário que todos se deem por conta de que o Estado somos todos nós e que é possível e benéfico viver como cidadãos mais livres, levando em conta um governo mais enxuto e eficiente.

Esperamos que, quando assuma a prefeitura de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr. consiga transformar suas promessas em realidade. Estaremos ao lado do prefeito para apoiar nas mudanças e dar continuidade ao nosso trabalho em defesa das bandeiras do Sindilojas Porto Alegre: combate ao comércio informal, eficiência em segurança pública e redução e simplificação dos tributos. De qualquer forma, cobraremos atitudes caso não sejam tomadas medidas que modifiquem o atual cenário. Queremos uma cidade com profissionais capacitados para gerir e pessoas dispostas a questionar. Afinal, todos nós somos o governo.

