Roque Jacoby: não trabalhamos sós

Artigo

Uma das novidades da cena cultural de Porto Alegre nos últimos quatro anos pode ter passado despercebida para muita gente. Mesmo que Secretaria da Cultura se constitua no maior agente cultural da cidade, não estivemos sós. Mesmo que, na área cultural, a quantificação, os números e os valores venham sempre acompanhados de muitos senões, como nos indicam as recentes discussões em que estamos empenhados nestes dias, é importante olhar esses investimentos para muito além das cifras. Mas vejamos:

O que dizer da parceria desenvolvida com o Sinduscon que descortinou um horizonte novo, ao recolocar na moldura da nossa memória os devastados monumentos do Parque Farroupilha? Da mesma forma, a bem-vinda Festa Nacional da Música que espalhou múltiplos acordes por praças e parques da cidade não se esgota, nem se mede, apenas pelo valor do investimento. E num país de pouca leitura, uma iniciativa movimenta, literalmente, livros e leitores. O projeto Bibliotáxi que já fez circular mais de 30 mil livros pelas ruas da cidade.

O Porto Alegre em Cena e o Acampamento Farroupilha movimentaram nesses quatro anos cifras que beiram R$ 8,5 milhões cada um. Se somarmos Feira do Livro, Festival de Teatro de Rua, POA Jazz Festival, Cia Municipal de Dança, shows no Anfiteatro Pôr do Sol e Auditório Araújo Vianna, oficinas culturais descentralizadas, chegamos a um número que ultrapassa R$ 45 milhões, verba essa que não circularia na economia da Capital se não fosse pelas parcerias que ora destacamos.

E estamos falando dos inúmeros e variados parceiros que conquistamos nessa trajetória que nos exige reverenciar homens e mulheres, artistas e empresários, que ousaram fazer da cultura uma ação para muito além do muro de seus próprios quintais. Por isso, ao ultrapassarmos esta quadra administrativa na Secretaria da Cultura de Porto Alegre, entre as realizações que levamos está a certeza de que essas parcerias que cultivamos são um caminho sem volta e que de hoje em diante jamais estaremos sós.

Leia outros textos de opinião